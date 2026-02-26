Повернення до звичних графіків відключень: чи доведеться Києву чекати квітня

У Києві наразі діють тимчасові графіки відключень електроенергії. А от спрогнозувати, коли місто зможе повернутися до постійних, важко – через через стабільно складну ситуацію в енергосистемі.

Коли Київ повернеться до звичних графіків?

Про це заявив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко в етері програми Укрінформу. Він також припустив, не раніше якого місяця у столиці можуть запровадити звичні стабілізаційні обмеження.

Зараз у Києві діють так звані персоналізовані тимчасові графіки, адже місто "нерівномірне" щодо можливості передачі електроенергії по різних районах.

Окрім того, частина будинків залишилася без теплопостачання, тому для них діє окремий підхід у відключеннях світла.

Нагадаємо! Раніше мер Віталій Кличко повідомляв, що понад 1 100 будинків у Дніпровському й Дарницькому районах досі залишаються без опалення. Подати туди теплоносій поки неможливо через критичні пошкодження ТЕЦ.

Загалом у Yasno ситуацію з енергопостачанням оцінюють як стабільно складну. Прогнозу, коли столиця повернеться до звичних стабілізаційних графіків, поки немає.

Тільки-но ситуація з мережевим дефіцитом покращиться, скоріш за все, ми зможемо повернутися до цих класичних графіків. Коли? Я думаю, що до квітня важко очікувати повернення до цих графіків,

– сказав Коваленко.

До слова, ситуацію також коментували у КМВА. Рішення щодо індивідуальних графіків тимчасове, але визначити терміни відновлення повноцінної генерації електроенергії та повернення до планових відключень наразі неможливо.

Однак із 26 лютого в Києві почали відновлювати роботу електротранспорту, щоправда, лише на правобережжі. Рішення ухвалили у зв'язку з покращенням ситуації в енергосистемі та збільшенням лімітів електропостачання.

