Якщо Росія припинить удари: у Міненерго назвали, коли скасують відключення світла

Через пошкодження, зумовлені російськими атаками на енергосистему України, щодня у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень. Але їх можуть скасувати у разі повного припинення обстрілів.

Коли графіки відключень світла скасують?

Щоб повернути систему до роботи без відключень світла, фахівцям знадобиться приблизно два місяці. Про це розповів виконуючий обов'язки міністра енергетики Артем Некрасов, передає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Forbes Ukraine.

Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці,

– зауважив Некрасов.

За його словами, російська армія своїми атаками серйозно пошкодила енергосистему електроенергії протягом трьох осінніх місяців. Загалом постраждали 8 000 мегаватів генерації.

І хоча енергетикам вдалося відновити станом на грудень близько половини від пошкоджених потужностей, але Москва не припиняє й далі бити по енергооб'єктах.

На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10 – 15 днів,

– наголосив представник Міненерго.

При цьому Росія атакує не тільки електростанції, також страждають:

електромережі;

підстанції

та газовидобувна інфраструктура.

Некрасов додав, що кожного місяця Росія вибиває у середньому лише до 60 трансформаторів.

Зауважте! Станом на кінець грудня росіяни завдали 2 тисячі ударів по енергетичній мережі і приблизно 440 – по енергооб'єктах.

Як Росія атакує енергосистему України?

Минулого тижня енергосистему України щодня зазнавала обстрілів ворога. Росія завдала одну масовану та понад 43 прицільних атак, розповіли в Міненерго.

У відомстві зафіксували близько 118 пошкоджень мереж за тиждень .

. Чотири рази Москва била лише по об’єктах Нафтогазу, зокрема по Херсонській ТЕЦ, яка є єдиним джерелом тепла для міста.

Окрім того, внаслідок останньої російської атаки суттєвих пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура Київщини. В регіоні досі продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

На ранок понеділка, 29 грудня, у Київській області без електропостачання залишалися понад 9 тисяч споживачів. В окремих районах області та на лівобережжі Києва також діяли аварійні відключення.

Попри постійні атаки, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Об’єднана енергосистема України є цілісною та продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи,

– підкреслили в Міненерго.

Варто знати! Для балансування енергосистеми України енергетики активно використовують імпорт електроенергії та застосовують заходи з обмеження споживання.

Що ще відомо про обстріли і відключення світла?