Вперше за 6 місяців без світла: росіяни знову почали тероризують енергосистему

Після останньої нічної атаки ворога ушкоджень зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури України. Торік восени росіяни розпочали свою терористичну кампанію через що українці усю зиму жили за графіком відключень світла. Не виняток, що цьогоріч такого не трапиться знову.

І знову обстріли енергосистеми

У коментарі 24 Каналу експерт у галузі енергетики Геннадій Рябцев розповів, що сьогоднішні пошкодження енергетичного об'єкта на Рівненщині є критичними. Енергосистема цілком може відновитися після ракетних ударів.

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Експерт зауважив, що це стосується й будь-яких наступних атак надалі. Ймовірність виходу з ладу чи великих системних аварій в об'єднаній енергетичній системі України є значно меншою, аніж це було торік.

Геннадій Рябцев Експерт у галузі енергетики На мій погляд, було проведено серйозну роботу з усіма ланками управління розпочинаючи з сил оборони, тобто щільність оборони об'єктів зросла суттєво, а також було встановлено порядок дій на випадок виходу з ладу того чи іншого об'єкту критичної інфраструктури.

За його словами, зараз значно більша кількість об'єктів критичної інфраструктури обладнана автономними джерелами живлення чи живленням з альтернативних джерел.

Чи будуть нові відключення світла

Рябцев пояснив, що ті ремонти, які були проведені в міжсезон дозволяють бути певним в успішному проходженні опалювального сезону попри атаки ворога.

Експерт додав, що якщо обмеження світла й будуть цьогоріч, то не такі суттєві, як минулого року.

Торішні стабілізаційні вимкнення цьогоріч у більшості регіонів України повторюватися не будуть. Тобто їхня тривалість в опалювальний сезон 2023-2024 років, за попередніми оцінками, буде меншою, аніж рік тому.

Але це не стосується прифронтових територій, де скоріш за все окрім стабілізаційних будуть використовуватися ще й аварійні відключення,

– каже пан Геннадій.

Кількість обстрілів Харківської області, Донеччини, Запоріжжя чи Херсонської області значно більша. Там застосовують росіяни не тільки ракети та дрони, але й артилерійське озброєння та засоби ураження тактичної авіації, тобто керовані авіаційні бомби.

Наслідки від нічної атаки

Нагадуємо, що сьогодні, 21 вересня, росіяни вперше за 6 місяців влучили по енергетичних об'єктах інфраструктури Львівщини та Рівненщини. Як повідомив голова РОВА Віталій Коваль, на щастя обійшлося без людських жертв, але електроенергія у деяких населених пунктах зникла.

Віталій Коваль Голова Рівненської обласної військової адміністрації Частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.

В "Укренерго" повідомили, що через пошкодження після нічної атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Відтак залишилися без світла на ранок 21 вересня майже 400 населених пунктів.

Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги,

– повідомили у відомстві.

Також Укренерго заявило, що зараз триває планова ремонтна кампанія на об'єктах генерації, а висновки щодо нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури робити ще рано.