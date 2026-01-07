Морози до -20: в Укренерго розкрили, чи збільшать відключення світла через похолодання

Синоптики прогнозують 20-градусні морози в деяких регіонах України вже наприкінці цього тижня, 10 – 11 січня. Похолодання збільшить навантаження на енергосистему, але не стане головню проблемою для її роботи.

Як вплинуть морози на графіки відключень?

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Зниження температури завжди призводить до збільшення споживання електроенергії, це закономірно. Але не морози, а російські обстріли для нас зараз є основною проблемою,

– наголосив Зайченко.

За його словами, погоду можна спрогнозувати й підготувати енергосистему до роботи у сильні морози, навіть пошкоджену російськими обстрілами.

До слова, енергетики повністю підготували систему до зими на початок жовтня. Зайченко говорить, що готовими були і об'єкти генерації, і передачі енергії. Але масовані ракетно-дронові атаки восени й в грудні значно погіршили ситуацію в енергосистемі.