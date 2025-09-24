Євросоюз продовжує купувати газ та нафту у Росії, однак планує якнайшвидше відмовитися від цього. Остаточно припинити імпорт російських енергоносіїв ЄС хоче до 2027 року.

Як ЄС відмовлятиметься від енергоносіїв Росії?

Брюссель чітко налаштований разом зі США на те, щоб скоротити доходи Москви від продажів нафти та газу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Однак голова Єврокомісії визнала, що ЄС досі купує у Росії енергоресурси, хоча й значно менше, ніж до початку повномасштабної війни в Україні.

Ми над цим працюємо. Ми значно скоротили постачання російського газу, повністю відмовилися від російського вугілля і значно зменшили постачання нафти, однак вона все ще надходить на європейський континент,

– зазначила фон дер Ляєн.

Тому, за її словами, Євросоюз посилить тиск на Росію, запровадивши додаткові обмеження проти її енергоносіїв у 19-му пакеті санкцій. Зокрема, проти нафтопереробних заводів і трейдерів, які діють через треті країни.

Зараз ми вводимо санкції проти тих портів, куди надходять енергоресурси з Росії і хочемо ввести тарифи на постачання нафти, які все ще надходять до Європейського Союзу,

– додала президентка Єврокомісії.

А за два роки ЄС планує повністю закрити європейський ринок для російських енергоресурсів. Наразі країни блоку працюють над припиненням імпорту з Росії.

До 2027 року Європа остаточно перегорне сторінку залежності від російського викопного палива,

– наголосила фон дер Ляєн.

Також вона підтвердила, що у новому пакеті санкцій проти Росії ЄС хоче заборонити імпорт російського скрапленого газу, про що раніше повідомляло Reuters.

Важливо! Найбільшим постачальником скрапленого газу до ЄС на сьогодні є США. Проте Росія імпортує також чималі обсяги СПГ до країн Європи, а у 2025 році ці постачання навіть зросли. За 6 місяців імпорт російського скрапленого газу до ЄС досяг 4,4 мільярда євро проти 3,47 мільярда євро у 2024 році.

