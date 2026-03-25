Відновлення української енергетики: Шмигаль озвучив, скільки це буде коштувати

Україні критично важливий приватний капітал. Країні необхідні гроші для відновлення енергетичного сектору.

Скільки коштуватиме Україні відновлення енергетики?

За оцінками Світового банку, державі знадобиться майже 91 мільярд доларів протягом наступного десятиліття, про що повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль Міністр енергетики На цьому наголосив під час круглого столу "Глобальне партнерство для України: стратегічні можливості в енергетичному секторі" в межах CERAWeek, що проходить у Х’юстоні, США.

Шмигаль розповів, що окреслив найбільш перспективні напрями для інвестицій:

системи накопичення енергії (BESS);

відновлювана енергетика;

газова генерація;

розвиток локальних енергетичних мереж;

видобуток газу;

нафтогазова інфраструктура.

Ми пропонуємо партнерство, засноване на спільному стратегічному інтересі та економічній доцільності,

– написав Денис Шмигаль.

Як зазначив міністр, всі щось отримають з цього партнерства:

Україна – модернізовану енергосистему; Європа – сильнішу та більш диверсифіковану енергетичну архітектуру; інвестори – доступ до одного з наймасштабніших інфраструктурних ринків континенту.

Нагадаємо, що водночас Україна активно готується до наступного опалювального сезону. Підготовка до зими розпочалася раніше на тлі важкого холодного періоду цього року.

Уряд вже виділив 12,85 мільярда гривень на перші роботи з підготовки у межах планів стійкості регіонів. Кошти будуть спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах, а також у Київській області.

Загальна потреба в фінансуванні всіх заходів оцінюється у 278 мільярдів гривень (5,4 мільярда євро). Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у п'ятницю, 20 березня.

Зауважте! Для її покриття фінансування уряд зокрема працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів.

