ЄС спільно з ЄІБ допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури

12 жовтня 2022 , 16:01
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Дениш Шмигаль

Сьогодні Європейський інвестиційний банк перерахував Україні додаткових понад пів мільярда євро для відновлення інфраструктури. Загалом в межах пакета Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна вже отримала більш як мільярд євро.

Грошова допомога на відновлення інфраструктури

Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що 550 мільйонів євро від ЄІБ допоможуть покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах.

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Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Загалом за два місяці в межах пакету Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала 1,05 мільярда євро. Ще 540 мільйонів євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.

Також Шмигаль подякував Європейському інвестиційному банку та Європейській комісії за послідовну підтримку України. 

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Автор: Дар'я Вереньова