На пенсію на 15 років раніше: хто має таке право у 2026 році

В Україні пенсійне забезпечення працівників Національної поліції регулюється спеціальними нормами, які відрізняються від загального порядку призначення пенсій. Закон визначає, з якого моменту поліцейський може претендувати на пенсійні виплати.

Які особливості пенсії працівників поліції?

Пенсійне забезпечення працівників Національної поліції в Україні здійснюється за окремими правилами, які відрізняються від загальної пенсійної системи, зазначають у Пенсійному фонді.

Однією з ключових відмінностей є можливість отримати пенсію раніше, ніж у загальній системі. Зокрема, пенсію за вислугу років можуть призначити після звільнення зі служби за наявності 25 календарних років вислуги.

Важливо! Також право на пенсію може виникнути після досягнення 45 років за умови наявності щонайменше 25 років загального стажу, з яких не менше 12,5 року служба в поліції, органах внутрішніх справ або війську.

Такі умови передбачені спеціальним законодавством, зокрема Законом № 2262-XII, який регулює пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та окремих силових структур.

Спеціальний порядок поширюється на працівників різних підрозділів Національної поліції:

кримінальної та патрульної поліції;

органів досудового розслідування;

поліції охорони, спеціальних підрозділів і поліції особливого призначення;

а також інших структур, що забезпечують роботу поліції.

Чи можна працювати та отримувати пенсію поліцейського?

Водночас пенсії поліцейським призначають саме після звільнення. Якщо людина повертається на службу, виплату пенсії припиняють, уточнили у ПФУ. Після повторного звільнення її поновлюють із урахуванням загальної вислуги років.

Зверніть увагу! Періоди служби в поліції зараховуються одразу до кількох видів стажу: страхового, професійного, вислуги років та стажу державної служби. Перелік посад, які враховуються до вислуги років, визначений законодавством.

У деяких випадках, наприклад, під час контрактної військової служби або служби в підрозділах особливого призначення, виплату можуть не зупиняти.

Чи можуть отримувати працівники поліції пенсії по інвалідності?

Окрім пенсії за вислугу років, поліцейські можуть отримувати пенсію по інвалідності або пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала через поранення, травму, контузію або захворювання, пов’язані зі службою, а також у разі окремих нещасних випадків чи захворювань, отриманих під час проходження служби.

Пенсія у разі втрати годувальника передбачена для членів сімей поліцейських, які загинули або померли через травми чи хвороби, пов’язані зі службою, або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків.

Право на такі виплати мають непрацездатні діти, батьки та чоловік або дружина, якщо вони втратили основне джерело доходу. При цьому пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника можуть призначатися незалежно від тривалості служби.

