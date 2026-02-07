Какие особенности пенсии работников полиции?

Пенсионное обеспечение работников Национальной полиции в Украине осуществляется по отдельным правилам, которые отличаются от общей пенсионной системы, отмечают в Пенсионном фонде.

Одним из ключевых отличий является возможность получить пенсию раньше, чем в общей системе. В частности, пенсию за выслугу лет могут назначить после увольнения со службы при наличии 25 календарных лет выслуги.

Важно! Также право на пенсию может возникнуть после достижения 45 лет при условии наличия не менее 25 лет общего стажа, из которых не менее 12,5 года служба в полиции, органах внутренних дел или войске.

Такие условия предусмотрены специальным законодательством, в частности Законом № 2262-XII, который регулирует пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы и отдельных силовых структур.

Специальный порядок распространяется на работников различных подразделений Национальной полиции:

криминальной и патрульной полиции;

органов досудебного расследования;

полиции охраны, специальных подразделений и полиции особого назначения;

а также других структур, обеспечивающих работу полиции.

Можно ли работать и получать пенсию полицейского?

В то же время пенсии полицейским назначают именно после увольнения. Если человек возвращается на службу, выплату пенсии прекращают, уточнили в ПФУ. После повторного увольнения ее возобновляют с учетом общей выслуги лет.

Обратите внимание! Периоды службы в полиции засчитываются сразу в несколько видов стажа: страхового, профессионального, выслуги лет и стажа государственной службы. Перечень должностей, которые учитываются в выслугу лет, определен законодательством.

В некоторых случаях, например, во время контрактной военной службы или службы в подразделениях особого назначения, выплату могут не останавливать.

Могут ли получать работники полиции пенсии по инвалидности?

Кроме пенсии за выслугу лет, полицейские могут получать пенсию по инвалидности или пенсию в связи с потерей кормильца.

Пенсия по инвалидности назначается, если инвалидность наступила из-за ранения, травму, контузию или заболевания, связанные со службой, а также в случае отдельных несчастных случаев или заболеваний, полученных во время прохождения службы.

Пенсия по случаю потери кормильца предусмотрена для членов семей полицейских, погибших или умерших из-за травм или болезней, связанные со службой, или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей.

Право на такие выплаты имеют нетрудоспособные дети, родители и муж или жена, если они потеряли основной источник дохода. При этом пенсии по инвалидности и в связи с потерей кормильца могут назначаться независимо от продолжительности службы.

