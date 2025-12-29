Кабмін відтермінував обов'язкове використання платіжних терміналів для ФОП однієї з груп

Уряд переніс обов'язкове впровадження платіжних терміналів для фізичних осіб-підприємців 1-ї групи. Відтермінування діятиме до моменту завершення воєнного стану та додаткових трьох місяців після його припинення.

Про це поінформувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Актуально Уряд передає держнерухомість та арештовані об'єкти для розселення ВПО

Більше про відтермінування

Таке рішення ухвалили з урахуванням численних звернень представників малого бізнесу. Для них утримання POS-терміналів у нинішніх умовах створює значне фінансове навантаження.

Водночас відтермінування використання платіжних терміналів, за словами Свириденко, дозволить найменшим підприємцям продовжувати діяльність і зберігати заробіток в умовах воєнного часу, частих відключень електроенергії та ускладненої логістики.

Відстрочка також надасть бізнесу необхідний час для підготовки до переходу на безготівкові платежі та вибору найбільш зручного інструменту в майбутньому чи то класичні платіжні термінали, чи мобільні додатки, чи QR-коди.

Зауважимо, уряд також переніс впровадження системи електронного акцизу з 1 січня 2026 року на пізніший термін – до кінця 2026 року. Так, підприємства матимуть право використовувати акцизні марки в паперовому вигляді до 1 січня 2026 року.

Що треба знати ФОПам у 2026?