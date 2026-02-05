Щоб протидіяти тиску Трампа: ЄС хоче домовитися про вільну торгівлю зі ще однією країною
- ЄС планує підписати угоду про вільну торгівлю з Австралією, щоб протидіяти тиску з боку США.
- Переговори можуть відбутися вже протягом тижня, але питання експорту м'яса залишається невирішеним.
Незабаром до Брюсселя вирушить ще один прем'єр-міністр – задля угоди про вільну торгівлю. Якщо її підпишуть, це стане вже третім важливим договором Євросоюзу у 2026 році, а також підтримає його зусилля в протидії тиску з боку США.
Яка країна може підписати договір із ЄС?
Деталі повідомили в Bloomberg у четвер, 5 лютого. Візит може відбутися вже протягом тижня, заявили обізнані джерела.
З початку січня ЄС підписав торговельну угоду з групою південноамериканських країн, а також уклав гучний договір з Індією, спрямований на підтримку ринків і різноманітність експорту в умовах зростання глобальної невизначеності.
Тепер, за заявою речника Єврокомісії, міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл проведе переговори з єврокомісаром із питань торгівлі Марошем Шефчовичем.
Угода з Австралією стане підкріпленням стратегії та підкреслить зусилля багатьох країн щодо захисту системи торгівлі, яка зазнає тиску з боку Вашингтона та інших країн.
Важливо! Загрози введення мит США та застосування Китаєм обмежень на деякі товари змушують усе більше країн і блоків об'єднуватися та переорієнтовувати свій експорт.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який наразі перебуває в Канберрі з метою просування цієї місії, закликав Австралію співпрацювати з Європою для підтримки "міжнародної системи, заснованої на правилах".
Ми маємо диверсифікуватись. Ми маємо проводити політику зниження ризиків і політику, яка додає нам – Німеччині та ЄС – сміливості протистояти тиску з боку великих держав, щоб зберегти не тільки нашу економічну, а й насамперед політичну незалежність,
– підкреслив він.
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що сподівається побачити прогрес у "найближчому майбутньому".
Нагадаємо, переговори ЄС з Австралією провалилися наприкінці 2023 року – через суперечку щодо виходу на ринок австралійського м'яса. Тоді Фаррелл шокував своїх колег, покинувши переговори в Японії.
Питання експорту яловичини та інших сільськогосподарських продуктів до Європи досі залишається найбільшою нерозв'язаною проблемою, пише Euractiv.
Що ще відомо про угоди ЄС?
Наразі ЄС пропонує США партнерство у сфері критично важливих мінералів – для обмеження ролі Китаю та впливу на політику адміністрації Трампа щодо укладання глобальних угод.
Водночас договір між Індією та ЄС має на меті значно збільшити товарообіг між сторонами, відкривши нові можливості для бізнесу обох регіонів.