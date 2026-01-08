Перебої з електрикою "поза графіками": чому в Україні можуть додатково вимикати світло

В Україні можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками відключень. Причиною таких подій є налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах.

Чому в Україні можуть додатково вимикати світло?

Зокрема вже з 8 січня очікують погіршення погодних умов по всій державі, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Читайте також Будинки на критичних лініях відключили: чи стало від цього більше світла

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої ранку. За прогнозами, падіння температури вночі сягатиме до -20°C, вдень – до -10°C.

Зазначається, що українська енергосистема щодня перебуває під атаками ворога. Але енергетики працюють у надскладних умовах – щоб забезпечити людей світлом та теплом. Проте погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру країни, що може спровокувати додаткові відключення світла.

Працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди,

– зазначила Свириденко.

Зокрема на засіданні Уряду ухвалили низку важливих рішень:

МВС разом із ДСНС та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву, і за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху. Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевою владою мають забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди, зокрема підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами. Профільним міністерствам і службам підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електрикою, теплом, газом, водопостачанням, а також проблем зі звʼязком. Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби – збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.

Зверніть увагу! Українців закликали бути обережними, за можливості обмежити поїздки під час негоди та стежити за повідомленнями місцевої влади, а ще профільних служб.

Нагадаємо, що зниження температури повітря завжди призводить до зростання споживання електроенергії. Тоді як морози не становлять головної загрози для енергосистеми, про що розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Якщо ж температура на кілька днів знизиться до рівня близько -20 градусів, то для стабілізації енергосистеми можуть посилити обмеження.

Для збалансування та забезпечення безаварійної роботи енергосистеми ми будемо змушені дещо посилити заходи обмеження. Орієнтовно – це плюс одна черга до графіків погодинних відключень

– сказав Зайченко.

Важливо! Мова йде виключно про прогноз впливу погодних факторів.

Що ще відомо про відключення світла?