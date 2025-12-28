Не лише пенсіонерам: кому держава виплатить додаткові 2 тисячі гривень

Держава передбачила додаткову грошову виплату для окремих українців. Водночас ці кошти мають цільове призначення й можуть бути використані лише на визначену послугу.

Яка нова грошова допомога доступна українцям?

Додаткову грошову виплату від держави зможуть отримати не лише пенсіонери, а й інші категорії українців. Йдеться про цільову допомогу в розмірі 2 000 гривень в межах нової урядової програми "Скринінг здоров’я 40+", пише 24 Канал із посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Цікаво Цифра дійсно шокує: яка буде пенсія, якщо працював офіційно, але за мінімалку

Програма спрямована на громадян віком від 40 років, незалежно від того, чи отримують вони пенсію, працюють або ще не досягли пенсійного віку. Головна умова проєкту це відповідність віковому критерію.

Зараз м'яч ніби на стороні людини. Ось вам кошти, обирайте собі сервіс і пройдіть скринінг здоров'я. Бо нам важливо, щоб ви його пройшли задля раннього виявлення можливих хвороб,

– сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Отримані кошти призначені для профілактичного обстеження, яке охоплює:

оцінку ризиків серцево-судинних захворювань;

виявлення цукрового діабету другого типу;

перевірку стану ментального здоров’я.

Коли буде доступна виплата для перевірки здоровʼя?

Право на виплату мають усі українці, яким виповнилося 40 років. На 30-й день після дня народження людина отримає персональне запрошення в застосунку "Дія".

Довідково: Ці кошти не є універсальною грошовою допомогою. Витратити їх можна виключно на проходження медичного скринінгу.

Після підтвердження участі 2 000 гривень зарахують на "Дія.Картку". А пройти сам скринінг можна в державних, комунальних або приватних медзакладах, що відповідатимуть вимогам МОЗ та НСЗУ.

Місце реєстрації не має значення.

Як отримати допомогу на обстеження, якщо немає "Дії"?

Водночас українці, які не користуються застосунком "Дія", також мають змогу отримати виплату: для цього необхідно оформити пластикову картку зі спеціальним рахунком у банку-партнері.

Після чого слід звернутися до найближчого ЦНАПу, де адміністратори допоможуть подати заявку та прив’язати рахунок, на який буде зараховано кошти.

Які ще виплати передбачені взимку для українців?