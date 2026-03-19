Від "мінімалки" до 25 тисяч гривень: кому передбачена виплата у квітні

В Україні чинна спеціальна доплата для людей за особливі заслуги перед Батьківщиною. Мова йде про осіб, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни.

Хто може отримати доплату до 25 тисяч гривень?

Іноді їхні родини також можуть отримати кошти, про що йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Отже, кому та які виплати призначив уряд? Особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким, починаючи з 2014 року:

надано звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка" – у розмірі трьох мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів – у розмірі двох мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів – у розмірі мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів – у розмірі мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" – у розмірі 1,5 мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Станом на 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становить 8 647 гривень. Про це нагадали на сайті Мінфіну.

Важливо! Таким чином вище зазначені українці можуть 25 941 гривню, 17 249 гривень, 8 647 гривень та 12 970,50 гривень відповідно.

Водночас допомога передбачена членам сімей загиблих (померлих) громадян з-поміж осіб, що зазначені вище, у розмірі 1,5 мінімальної зарплати, яка встановлена на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць). Розмір, як вже вказано вище, становить 12 970, 50 гривень.

До цих членів сімей належать зокрема батьки, або дружина (чи чоловік) якщо вони:

досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком (незалежно від тривалості страхового стажу); або мають право на пенсію незалежно від віку, дострокову пенсію за віком або пенсію за віком на пільгових умовах, пенсію за зменшенням пенсійного віку; або вони є особами з інвалідністю.

Також виплату отримають діти, які:

не досягли 18 років; або повнолітні, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Зауважте! Водночас діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти виплата встановлюється до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23 років, а дітям-сиротам – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Щомісячна грошова виплата призначається та виплачується з дня звернення за її призначенням. Але особам, які нагороджені відзнакою "Хрест бойових заслуг", призначається з дати нагородження такою відзнакою.

