Виплати ветеранам: скільки з 1 січня отримають учасники бойових дій і що вплине на пенсію

Держава гарантує учасникам бойових дій мінімальні виплати, які не можуть бути меншими, ніж встановлено законом. Водночас пенсія для УБД у 2026 році може зрости разом із підвищенням соціальних стандартів.

Які будуть виплати для УБД у 2026 році?

Загальний розмір пенсії учасника бойових дій у 2025 році не може бути меншим, ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також УБД в Україні доступні пільги на комуналку: як розрахувати суму знижки

Законодавство передбачає, що УБД наразі не може отримувати пенсійні виплати менш ніж 5 528 гривень на місяць.

Постановою Кабінету Міністрів України передбачено, що учасникам бойових дій у разі, коли їх щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 5 528 гривень, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів,

– наголошують у ПФУ.

Але оскільки виплати учасників бойових дій прив'язані до розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то у 2026 році вони можуть зрости через його підвищення. Також на суму пенсії УБД може вплинути індексація.

Зауважте! Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність з 1 січня 2026 року становитиме 2 595 гривень.

Що впливає на розмір пенсії УБД?

Втім, розмір пенсії учасників бойових дій не є однаковим для всіх. Виплати розраховуються з урахуванням:

набутого страхового стажу УБД;

грошового забезпечення чи зарплати, з якого були сплачені страхові внески;

дати виходу на пенсію тощо.

До того ж до грошового забезпечення ветерана враховують як посадовий оклад, так і виплати за звання, надбавку за вислугу років, премії та інші доплати.

Важливо! За законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" до розміру призначеної пенсії УБД встановлюють підвищення у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Які одноразові виплати для УБД?

Окрім пенсії, УБД можуть розраховувати на одноразові виплати від держави. Зокрема, грошову допомогу виплачують у зв'язку з інвалідністю через бойові дії, пише Міноборони.

Розмір виплат залежить від ступеня непрацездатності і розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму:

для осіб І групи інвалідності – у розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму;

для осіб ІІ групи інвалідності – у розмірі 300-кратного прожиткового мінімуму;

для осіб ІІІ групи інвалідності – у розмірі 200-кратного прожиткового мінімуму.

Варто знати! Також УБД виплачується щорічна грошова допомога з нагоди Дня Незалежності України. Її розмір кожного року встановлює уряд.

Які пільги для УБД діють?