26 грудня, 15:59
Виплати ветеранам: скільки з 1 січня отримають учасники бойових дій і що вплине на пенсію

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Пенсія для учасників бойових дій не може бути меншою за 5 528 гривень на місяць, але у 2026 році вона може змінитися через підвищення прожиткового мінімуму.
  • Розмір пенсії залежить від страхового стажу, грошового забезпечення, дати виходу на пенсію та інших факторів, а також ветерани можуть отримувати одноразові виплати залежно від ступеня непрацездатності.

Держава гарантує учасникам бойових дій мінімальні виплати, які не можуть бути меншими, ніж встановлено законом. Водночас пенсія для УБД у 2026 році може зрости разом із підвищенням соціальних стандартів.

Які будуть виплати для УБД у 2026 році?

Загальний розмір пенсії учасника бойових дій у 2025 році не може бути меншим, ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Законодавство передбачає, що УБД наразі не може отримувати пенсійні виплати менш ніж 5 528 гривень на місяць. 

Постановою Кабінету Міністрів України передбачено, що учасникам бойових дій у разі, коли їх щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 5 528 гривень, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів, 
– наголошують у ПФУ. 

Але оскільки виплати учасників бойових дій прив'язані до розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то у 2026 році вони можуть зрости через його підвищення. Також на суму пенсії УБД може вплинути індексація. 

Зауважте! Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність з 1 січня 2026 року становитиме 2 595 гривень.

Що впливає на розмір пенсії УБД? 

Втім, розмір пенсії учасників бойових дій не є однаковим для всіх. Виплати розраховуються з урахуванням: 

  • набутого страхового стажу УБД;
  • грошового забезпечення чи зарплати, з якого були сплачені страхові внески;
  • дати виходу на пенсію тощо. 

До того ж до грошового забезпечення ветерана враховують як посадовий оклад, так і виплати за звання, надбавку за вислугу років, премії та інші доплати.

Важливо! За законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" до розміру призначеної пенсії УБД встановлюють підвищення у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Які одноразові виплати для УБД? 

Окрім пенсії, УБД можуть розраховувати на одноразові виплати від держави. Зокрема, грошову допомогу виплачують у зв'язку з інвалідністю через бойові дії, пише Міноборони.

Розмір виплат залежить від ступеня непрацездатності і розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму: 

  • для осіб І групи інвалідності – у розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму;
  • для осіб ІІ групи інвалідності – у розмірі 300-кратного прожиткового мінімуму;
  • для осіб ІІІ групи інвалідності – у розмірі 200-кратного прожиткового мінімуму.

Варто знати! Також УБД виплачується щорічна грошова допомога з нагоди Дня Незалежності України. Її розмір кожного року встановлює уряд. 

Які пільги для УБД діють? 

  • Учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію, однак за наявності встановлених законом умов. Для чоловіків можливість виходу на пенсію настає з 55 років, якщо страховий стаж становить не менше 25 років. Жінки можуть скористатися цим правом уже з 50 років, за умови наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

  • Служба безпосередньо в зоні бойових дій зараховується за пільговими правилами: один місяць участі у бойових діях прирівнюється до трьох місяців страхового стажу. Це дозволяє військовим швидше накопичити необхідний стаж для призначення пенсії. 

  • Окрім цього, учасники бойових дій мають право на низку державних пільг, зокрема у сфері медицини, транспорту, праці, оплати комунальних послуг, а також на отримання земельної ділянки.