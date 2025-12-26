Допомога після неволі: звільнені цивільні українці отримають по 50 тисяч гривень

Звільненим цивільним українцям, яких Росія незаконно позбавила свободи, держава виплачуватиме по 50 тисяч гривень грошової підтримки. Відповідне рішення ухвалили на засідання Кабміну.

Кому виплачуватимуть по 50 тисяч?

Про це після засідання уряду повідомив віцепрем'єр та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Дивіться також Зарплати військових: скільки мають УБД та хто отримує до 100 тисяч зверху

Це виплата для цивільних людей, які вже повернулися в Україну після незаконного утримання, і раніше не мали окремого механізму фінансової підтримки після звільнення,

– пояснив Кулеба.

За словами міністра, для отримання коштів громадянам необхідно буде звернутися до Мінрозвитку. Для оформлення виплат знадобляться такі документи:

заява на виплати;

довідка від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб.

Додатковий документ про визнання потерпілим у кримінальному провадженні мають подавати ті цивільні, які самостійно повернулися на підконтрольну територію України. Отримати його можна у правоохоронних органах.

Наразі механізм прийому заяв від постраждалих ще допрацьовують. Тому повний перелік необхідних документів для отримання допомоги та форму заяви оприлюднять пізніше – на сайті Мінрозвитку.

Постанова уряду про виплати цивільним українцям набере чинності з 1 січня 2025 року.

Зауважте! Розглядати заявки на грошову підтримку та приймати рішення про виплати буде спеціальна міжвідомча комісія.

Які виплати звільненим з полону?

Водночас держава продовжує виплачувати допомогу українським військовим, звільненим з полону, та родинам полонених, яким встановили факт позбавлення свободи внаслідок російської агресії.

Після звільнення виплачують одноразово 100 тисяч гривень. Також передбачена компенсація за кожен рік перебування у полоні у такому ж розмірі.

Станом на сьогодні вже допомога виплачена 12 тисячам людей на суму близько 1,2 мільярда гривень. Маємо забезпечити справедливий і системний підхід до підтримки всіх людей, які пережили російську неволю,

– наголосив Кулеба.

Важливо! Окрім того, Народні депутати підтримали закон, за яким українські військові після звільнення з полону отримуватимуть 50 тисяч гривень щомісяця, якщо мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування, пише Верховна Рада.

Які виплати родинам загиблих у полоні військових?