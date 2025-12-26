Кому будут выплачивать по 50 тысяч?

Об этом после заседания правительства сообщил вице-премьер и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Это выплата для гражданских людей, которые уже вернулись в Украину после незаконного содержания, и ранее не имели отдельного механизма финансовой поддержки после освобождения,

– пояснил Кулеба.

По словам министра, для получения средств гражданам необходимо будет обратиться в Минразвития. Для оформления выплат понадобятся следующие документы:

заявление на выплаты;

справка от Объединенного центра по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц.

Дополнительный документ о признании потерпевшим в уголовном производстве должны подавать те гражданские, которые самостоятельно вернулись на подконтрольную территорию Украины. Получить его можно в правоохранительных органах.

Сейчас механизм приема заявлений от пострадавших еще дорабатывают. Поэтому полный перечень необходимых документов для получения помощи и форму заявления обнародуют позже – на сайте Минразвития.

Постановление правительства о выплатах гражданским украинцам вступит в силу с 1 января 2025 года.

Обратите внимание! Рассматривать заявки на денежную поддержку и принимать решение о выплатах будет специальная межведомственная комиссия.

Какие выплаты освобожденным из плена?

В то же время государство продолжает выплачивать помощь украинским военным, освобожденным из плена, и семьям пленных, которым установили факт лишения свободы в результате российской агрессии.

После освобождения выплачивают единовременно 100 тысяч гривен. Также предусмотрена компенсация за каждый год пребывания в плену в таком же размере.

На сегодня уже помощь выплачена 12 тысячам людей на сумму около 1,2 миллиарда гривен. Должны обеспечить справедливый и системный подход к поддержке всех людей, которые пережили российскую неволю,

– подчеркнул Кулеба.

Важно! Кроме того, Народные депутаты поддержали закон, по которому украинские военные после освобождения из плена будут получать 50 тысяч гривен ежемесячно, если имеют заболевания, требующие длительного стационарного лечения, пишет Верховная Рада.

Какие выплаты семьям погибших в плену военных?