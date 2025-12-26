Кому виплачуватимуть по 50 тисяч?

Про це після засідання уряду повідомив віцепрем'єр та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Це виплата для цивільних людей, які вже повернулися в Україну після незаконного утримання, і раніше не мали окремого механізму фінансової підтримки після звільнення,

– пояснив Кулеба.

За словами міністра, для отримання коштів громадянам необхідно буде звернутися до Мінрозвитку. Для оформлення виплат знадобляться такі документи:

заява на виплати;

довідка від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб.

Додатковий документ про визнання потерпілим у кримінальному провадженні мають подавати ті цивільні, які самостійно повернулися на підконтрольну територію України. Отримати його можна у правоохоронних органах.

Наразі механізм прийому заяв від постраждалих ще допрацьовують. Тому повний перелік необхідних документів для отримання допомоги та форму заяви оприлюднять пізніше – на сайті Мінрозвитку.

Постанова уряду про виплати цивільним українцям набере чинності з 1 січня 2025 року.

Зауважте! Розглядати заявки на грошову підтримку та приймати рішення про виплати буде спеціальна міжвідомча комісія.

Які виплати звільненим з полону?

Водночас держава продовжує виплачувати допомогу українським військовим, звільненим з полону, та родинам полонених, яким встановили факт позбавлення свободи внаслідок російської агресії.

Після звільнення виплачують одноразово 100 тисяч гривень. Також передбачена компенсація за кожен рік перебування у полоні у такому ж розмірі.

Станом на сьогодні вже допомога виплачена 12 тисячам людей на суму близько 1,2 мільярда гривень. Маємо забезпечити справедливий і системний підхід до підтримки всіх людей, які пережили російську неволю,

– наголосив Кулеба.

Важливо! Окрім того, Народні депутати підтримали закон, за яким українські військові після звільнення з полону отримуватимуть 50 тисяч гривень щомісяця, якщо мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування, пише Верховна Рада.

Які виплати родинам загиблих у полоні військових?