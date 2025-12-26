Кому виплачуватимуть по 50 тисяч?
Про це після засідання уряду повідомив віцепрем'єр та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.
Дивіться також Зарплати військових: скільки мають УБД та хто отримує до 100 тисяч зверху
Це виплата для цивільних людей, які вже повернулися в Україну після незаконного утримання, і раніше не мали окремого механізму фінансової підтримки після звільнення,
– пояснив Кулеба.
За словами міністра, для отримання коштів громадянам необхідно буде звернутися до Мінрозвитку. Для оформлення виплат знадобляться такі документи:
- заява на виплати;
- довідка від Обʼєднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб.
Додатковий документ про визнання потерпілим у кримінальному провадженні мають подавати ті цивільні, які самостійно повернулися на підконтрольну територію України. Отримати його можна у правоохоронних органах.
Наразі механізм прийому заяв від постраждалих ще допрацьовують. Тому повний перелік необхідних документів для отримання допомоги та форму заяви оприлюднять пізніше – на сайті Мінрозвитку.
Постанова уряду про виплати цивільним українцям набере чинності з 1 січня 2025 року.
Зауважте! Розглядати заявки на грошову підтримку та приймати рішення про виплати буде спеціальна міжвідомча комісія.
Які виплати звільненим з полону?
Водночас держава продовжує виплачувати допомогу українським військовим, звільненим з полону, та родинам полонених, яким встановили факт позбавлення свободи внаслідок російської агресії.
Після звільнення виплачують одноразово 100 тисяч гривень. Також передбачена компенсація за кожен рік перебування у полоні у такому ж розмірі.
Станом на сьогодні вже допомога виплачена 12 тисячам людей на суму близько 1,2 мільярда гривень. Маємо забезпечити справедливий і системний підхід до підтримки всіх людей, які пережили російську неволю,
– наголосив Кулеба.
Важливо! Окрім того, Народні депутати підтримали закон, за яким українські військові після звільнення з полону отримуватимуть 50 тисяч гривень щомісяця, якщо мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування, пише Верховна Рада.
Які виплати родинам загиблих у полоні військових?
Родини військовослужбовців, які загинули в російському полоні, мають право на значно більшу державну підтримку, ніж раніше. Розмір одноразової грошової допомоги для них збільшили з 2 до 15 мільйонів гривень.
Смерть захисника в полоні офіційно прирівняли до загибелі під час виконання бойового завдання. Відповідні зміни Верховна Рада ухвалила у липні, внісши правки до закону про соціальний захист військовослужбовців.
Оновлене законодавство фіксує право сім’ї на отримання виплати у разі загибелі військового в полоні незалежно від причин смерті. Водночас дія цієї норми не поширюється на випадки, коли боєць добровільно здався ворогу.