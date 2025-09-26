Rheinmetall продовжує розширювати свої виробничі потужності і планує побудувати в Латвії сучасне виробництво. Виробнича потужність заводу – кілька десятків тисяч артилерійських снарядів на рік.

Який завод збудує Rheinmetall у Латвії?

Компанія будуватиме завод з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мімілметрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rheinmetall.

Об'єкт буде експлуатуватися спільним підприємством Rheinmetall Waffe Munition GmbH (51%) та Латвійською державною оборонною корпорацією (49%).

Створюючи власне виробництво боєприпасів калібру 155 мм, Латвія робить ще один крок до зміцнення своєї оборонної спроможності та розширення незалежного оборонного сектору,

– пишуть у компанії.

Планують, що вироблені боєприпаси мають забезпечити постачання Національних збройних сил Латвії, а також зміцнити безпеку ланцюгів поставок та бути доступними для країн-партнерів.

Виробнича лінія буде оснащена сучасним виробничим обладнанням, включаючи лінію кування та заповнення гільз. Будівництво планується розпочати навесні 2026 року, а виробництво, як очікується, розпочнеться приблизно через рік.

Інвестиції у розмірі 275 мільйонів євро дозволять заводу виробляти десятки тисяч артилерійських снарядів та створити щонайменше 150 робочих місць на місцевому рівні.

Нагадаємо, що у серпні Rheinmetall також запустив найбільший завод боєприпасів у Німеччині, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Він розташований у місті Унтерлюс, з планованою потужністю 350,000 снарядів на рік до 2027 року.

Загальні інвестиції у будівництво заводу склали близько 500 мільйонів євро, створено понад 500 робочих місць, а також заплановано запустити виготовлення реактивної артилерії у 2026 році.

Що відомо про співпрацю Rheinmetall з Україною?