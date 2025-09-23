Очільник Білого дому під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН зробив низку гучних заяв. Зокрема він висловився стосовно держав, які "спонсорують" війну Росії проти України.

Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на слова Дональда Трампа, що прозвучали з трибуни на Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня.

Хто фінансує російську агресію проти України?

Президент США заявив, що Китай та Індія відіграють ключову роль у фінансуванні війни в Україні через їхню економічну співпрацю з Росією, зокрема через закупівлю російської нафти.

Китай та Індія є основними джерелами фінансування війни в Україні, тому що вони купують російську нафту,

– зазначив Трамп.

Він також висловив невдоволення тим, що деякі країни НАТО продовжують закуповувати російські товари. За словами американського президента, він дізнався про це два тижні тому і був розчарований такою ситуацією.

Трамп наголосив, що економічні зв'язки з Росією, зокрема торгівля енергоресурсами, сприяють продовженню конфлікту в Україні, і закликав переглянути такі торгівельні відносини.

