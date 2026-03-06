Укр Рус
6 березня, 11:10
4

Сума колосальна: аналітики підрахували, у скільки Трампу обходиться війна з Іраном

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Перші 100 годин військової операції США проти Ірану коштували 3,7 мільярда доларів, а щоденні витрати становлять 891,4 мільйона доларів.
  • Більшість витрат не закладено в бюджет США, зокрема поповнення боєприпасів коштує близько 3,1 мільярда доларів.

Військова кампанія США проти Ірану під назвою "Епічна лють" (Epic Fury) триває і може продовжуватися не один день. Тому члени Конгресу, ЗМІ та прості американці все більше цікавляться, скільки США коштує ця операція.

Скільки США коштує війна в Ірані? 

Лише перші 100 годин операції обійшлися Сполученим Штатам у 3,7 мільярда доларів, підрахували аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIS.

Ба більше, за їхньою оцінкою, щодня США витрачають 891,4 мільйона доларів на військові дії проти Ірану

Та проблема навіть не у сумі, а в тому, що більша частина цих витрат не закладена у бюджет країни – приблизно 3,5 мільярда доларів.

Наразі експерти оцінюють витрати за трьома категоріями

  • операційні витрати – близько 196 мільйонів доларів (з них 178 мільйони бюджетні, решта – ні);

  • поповнення боєприпасів – приблизно 3,1 мільярда доларів (жоден цент не закладений у бюджет);

  • заміна бойових втрат та ремонт інфраструктури – майже 350 мільйони доларів (теж не закладені в бюджет).

Перехід сил США на менш дорогі боєприпаси та різке скорочення запусків іранських безпілотників і ракет призведуть до зниження витрат, 
– вважають експерти. 

Втім, вони визнають, що підрахувати точну суму майбутніх видатків наразі неможливо. Вони залежатимуть переважно від інтенсивності операцій та ефективності іранської відповіді.

Важливо! Напередодні президент Дональд Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет дали зрозуміти, що військова операція проти Ірану може тривати тижнями. А видання Politico пише, що бойові дії можуть затягнутися щонайменше до вересня. 

Що Трамп хоче від Ірану? 

Президент США Дональд Трамп, зокрема, прагне зміни режиму в Ірані. Він вже заявив, що хотів би особисто вплинути на вибори наступного лідера країни. 

Наразі головним претендентом на керівну посаду вважають сина вбитого Алі Хаменеї – Моджтабу Хаменеї. Однак Трампа його кандидатура не влаштовує. 

Вони марнують свій час. Син Хаменеї – нікчема. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі, 
– сказав президент США. 

Зауважте! У січні американські військові затримали венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, після чого віцепрезидентка Делсі Родрігес очолила країну. 

Що відомо про вбивство Алі Хаменеї?

  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок удару, завданого 28 лютого під час спільної військової операції США та Ізраїлю. Про це повідомили ізраїльські джерела, коментуючи результати атаки.

  • За інформацією Ізраїлю, під час тієї ж операції було ліквідовано й низку інших високопоставлених представників іранського керівництва. Серед них – головний радник Хаменеї з питань національної безпеки Алі Шамхані, командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур, а також міністр оборони Ірану Амір Насірзаде.

  • Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, заявив, що значна частина можливих наступників верховного лідера Ірану вже загинула.