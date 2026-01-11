Словаччина не надаватиме військову допомогу Україні: топкерівництво країни підтвердило відмову

Під час спільного обіду троє найвищих представників Словаччини підтвердили, що мають єдину позицію щодо ненадання військової підтримки Україні, адже нібито такий крок не прискорюватиме завершення війни. Крім того, про це неодноразово висловлювався у своїх заявах ще раніше прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

Що вирішили в Словаччині щодо України?

Президент Словаччини Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо і голова Національної ради Ріхард Раші заявили, що позиція країни залишається незмінною щодо України, а тому країна не надсилатиму жодного солдата, не підтримуватиме військово й не братиме участі в гарантія великого кредиту від Єврокомісії, передає 24 Канал з посиланням на словацьке видання Aktuality.

Крім того, усі троє додали, що Євросоюз є важливим для Словаччини, частиною якого вона надалі хоче бути. Втім зі слів Фіцо, Союз переживає глибоку кризу, якої ще ніколи не зустрічав раніше.

Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини Я б не хотів, щоб Словаччина бігала навколо, як поранена лань, у цій кризі, яку переживає Європейський Союз, і могла б стати жертвою значних зрушень, які можуть відбутися в Європі.

Він наголосив на підриві світового порядку та норм міжнародного права, зокрема додається, що всі троє представників вважають дії США у Венесуелі неправомірними. Також Фіцо зазначив, що питання енергетичної безпеки залишатиметься серйозним викликом.

Як Фіцо розкритикував "коаліцію рішучих"?

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував недавню зустріч "коаліції охочих" у Парижі.

Втім політик не відкинув можливості для його країни брати участь у моніторингу мирної угоди для України в майбутньому, якщо така буде досягнута, заявив у відеозверненні на Facebook. Зокрема йдеться про цивільну співпрацю та розвиток енергетичного, транспортного та гуманітарного співробітництва.

Я тимчасово представляю іншу думку про війну в Україні ніж Німеччина чи Велика Британія, і не вірю в їхню стратегію. Вона неправильна. Вона веде лише до подальшого кровопролиття,

– каже він.

Як Словаччина реагує на підтримку України?