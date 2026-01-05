Трамп хоче повернути всі гроші, витрачені на Україну, і "навіть більше"

Президент Дональд Трамп заявив, що США зможуть повернути усі кошти, які були спрямовані на допомогу Україні у війні за часів його попередника Джо Байдена. Ба більше, глава Білого дому сподівається ще й отримати додаткову вигоду.

Як Трамп хоче повернути кошти?

Про це американський лідер заявив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

Трамп вкотре наголосив, що наразі Вашингтон нічого не витрачає на війну в Україні, а навпаки, ще й заробляє, на відміну від часів колишнього президента Джо Байдена.

Ми заробляємо гроші. Байден дав 350 мільярдів доларів, просто роздав їх,

– зауважив глава Білого дому.

Натомість, за словами Трампа, під час його другого президентського терміну США вже вдалося повернути значну частину коштів, витрачених на допомогу Україні. Зробити це нібито вдалося завдяки угоді про рідкісноземельні метали, підписаній у 2025 році. Втім, схоже, що апетити Вашингтона вона не втамувала.

Ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші, але нам зараз платять. Кожен раз, коли ми щось відправляємо, вони платять,

– наголосив Трамп.

Як США допомагають Україні?

Після повернення до Білого дому Трамп неодноразово заявляв, що США більше не виділятимуть допомогу Україні у війні проти Росії. Ба більше, він запевняв, що попередня підтримка буцімто "заподіяла шкоду" США.

Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили 350 мільярдів доларів. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО,

– підкреслив Трамп.

У всьому Трамп звинувачує Байдена і впевнений, що повномасштабна війна в Україні не почалася б, якби він був президентом США у 2022 році.

Зауважте! Через небажання Трампа фінансувати Україну НАТО спільно зі США запустили ініціативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), за якою європейські партнери закуповують пріоритетне американське озброєння для потреб ЗСУ. Наразі до неї вже долучилися 24 країни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що ще відомо про допомогу Україні?