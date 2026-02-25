Орбан направляє військових на енергооб'єти: у чому звинувачують Україну цього разу
- Віктор Орбан заявив про розміщення військових для охорони енергетичних об'єктів через нібито загрозу з боку України.
- Єврокомісія вказала, що Росія знищила трубопровід "Дружба", і наголосила на важливості енергетичної безпеки.
Віктор Орбан повідомив, що направить військових для охорони енергооб'єктів. Він заявив, що нібито є загроза з боку України, тому треба вжити заходів.
Що відомо про нову ініціативу Угорщини?
Про те, що пропонують в країні, аби захистити енергооб'єкти, йдеться в матеріалі HVG.
Дивіться також Рішення, на яке всі чекали: Зеленський розповів про фінансові гарантії від ЄС
Після зустрічі Ради оборони прем'єр-міністр Угорщини анонсував військову охорону для об'єктів енергетичної інфраструктури нібито через "українську загрозу".
Він вважає, що після зупинки постачання російської нафти через трубопровід "Дружба", Україна "планує нові дії". А це може зашкодити енергосистемі Угорщини, тому треба вжити відповідних заходів.
Я розпорядився посилити захист об’єктів енергетичної інфраструктури… Ми розмістимо військових біля енергетичних об’єктів та необхідні засоби, щоб запобігати атакам. Поліція буде патрулювати довкола визначених електростанцій, розподільчих станцій і диспетчерських центрів,
– зазначив Орбан.
Зокрема він зазначив, що розпорядився заборони польоти дронів у регіоні, що межує з Україною.
Що відомо позицію ЄС щодо "Дружби"?
Речниця Єврокомісії з енергетичних питань Анна-Кайса Ітконен розповіла на брифінгу, що саме Росія вдарила по трубопроводу, через що виникли подальші загострення ситуації між Словаччиною, Угорщиною та Україною.
Три важливі моменти: Росія знищила трубопровід "Дружба". Нашим пріоритетом є енергетична безпека наших держав-членів. Україна зобов’язалася відремонтувати трубопровід, і рішення щодо термінів має прийняти вона. І нарешті, цієї середи ми скликали координаційну групу з питань нафти, щоб підбити підсумки ситуації. Ось де ми зараз знаходимося,
– пояснила Ітконен.
Водночас вона зазначила, що Єврокомісія перебуває на постійному зв'язку з Україною, Словачииною та Угорщиною, аби контролювати ситуацію.
Зокрема речниця прокоментувала погрози від Роберта Фіцо щодо припинення постачання аварійної електроенергії Україні.
Україна та Молдова синхронізували свої енергетичні системи з континентальною європейською енергосистемою. Тож на практиці це означає, що українські постачальники електроенергії купують електроенергію за ринковими цінами на оптових ринках електроенергії ЄС і потім постачають цю електроенергію назад додому,
– акцентувала Анна-Кайса Ітконен.
Вона додала, що не уряди постачають електроенергію чи самостійно можуть припинити її подачу. Фактично йдеться про купівлю та відповідну домовленість, тож погрози безпідставні.
Що відомо про реакцію Словаччини?
Опозиційна партія Словаччини готує заяву на рішення Фіцо, адже вважає неправомірним рішення щодо зупинки постачання електроенергії в Україну.
А міністр закордонних справ Словаччини каже, що Україна нібито не підпускає фахівців до місця удару, аби разом розібратися в ситуації. Водночас він додав, що підхід української сторони до розв'язання цього питання – незрозумілий для Словаччини.