Військовий збір може стати "вічним": що пропонує новий податковий законопроєкт

Міністерство фінансів України у четвер, 19 березня, оприлюднило на своєму сайті великий законопроєкт, який передбачає значні податкові зміни для українців. Одна з них стосується сплати військового збору.

Яким буде військовий збір для українців?

У третій частині законопроєкту військовий збір, який спочатку запровадили тимчасово, хочуть закріпити назавжди, пише "Економічна правда".

Дивіться також Не враховується у дохід: що ФОПи можуть не вказувати у податковій декларації

Військовий збір, нагадаємо, в Україні увели ще у 2014 році, після того, як Росія анексувала Крим та частину Донецької й Луганської областей.

На той момент ставка збору складала 1,5% і стягувалася лише з фізичних осіб.

Однак після початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада вирішила підняти ставку військового збору до 5%. Тоді ж його розширили ще й на ФОПів:

для першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної заробітної плати (зараз це 864,7 гривні);

для третьої групи – 1% від доходу.

Такі ставки мали бути збережні до завершення воєнного стану в Україні.

Однак у новому податковому законопроєкті військовий збір хочуть закріпити назавжди.

Продовження дії норм щодо застосування обов'язку сплати військового збору у діючих на сьогодні розмірах, які були запроваджені як тимчасові, на період дії воєнного стану на території України, обумовлене необхідністю забезпечення достатніми ресурсами у сфері оборони та потреб України повоєнної відбудови,

– зазначають розробники законопроєкту у пояснювальній записці.

Чому військовий збір хочуть закріпити?

Річ у тім, що великий податковий законопроєкт містить головні зобов'язання, які Україна зобов'язалася виконати за новою програмою фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Раніше під час розмови з журналістами прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко вже попереджала, що норму про збереження військового збору можуть внести до загального податкового законопроєкту разом із ПДВ для ФОПів та "податку на OLX".

Багато дискусій, як це буде зроблено. Ми працюємо з парламентарями і, найімовірніше, ухвалимо ці заходи в рамках консолідованого податкового законопроєкту,

– зауважила тоді Свириденко.

Коли можуть ухвалити законопроєкт?

Частина нових податкових норм, прописаних у новому законопроєкті, може запрацювати вже наступного року. Хоча МВФ вимагає, щоб пакет змін почав діяти вже до кінця березня 2026 року, прогнозують, що все ж таки їх можуть затвердити до червня.

Саме у червні МВФ переглядатиме нову програму та вирішуватиме щодо надання нового траншу за нею.

Однак Рада вже вдруге голосуватиме за податкові зміни, пише "Мінфін".

Спочатку планувалося, що депутати проголосують за законопроєкт у першому читанні, а до другого внесуть правки, зокрема і щодо "вічного" військового збору.

Однак депутати не підтримали законопроєкт навіть у першому читанні, тож Кабмін був змушений напрацювати новий, врахувавши оновлені вимоги МВФ.

Зауважте! Наразі складно сказати, як обернеться друга спроба ухвалити податковий законопроєкт. Депутати не хочуть голосувати за непопулярні рішення про підвищення податків.

Що відомо про нову програму МВФ?