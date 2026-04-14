Ще 3 роки після війни: Зеленський підписав закон про важливий податок

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії підвищеного військового збору. Сплачувати податок доведеться ще 3 роки після завершення війни.

Який закон підписав Зеленський?

Відповідна інформація у вівторок, 14 квітня, з'явилася на сайті Верховної Ради.

Дивіться також Щонайменше 23% з доходу: хто з ФОП має платити такі податки у 2026 році

Мова йде про закон у №15110 "Про внесення змін до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо справляння військового збору".

Закон 7 квітня ухвалила Верховна Рада. Того ж дня його передали на підпис президенту.

Він передбачає, що українці продовжать сплачувати військовий збір і після війни для зміцнення обороноздатності та відновлення держави.

Продовження сплати військового збору – це відповідальне і необхідне рішення, яке дозволяє забезпечити передбачуване та стабільне фінансування сфери оборони як під час воєнного стану, так і після його завершення,

– зазначили в Мінфіні.

Зауважте! Військовий збір в Україні запровадили ще у 2014 році. Тоді його розмір становив 1,5% для всіх платників податків. Однак у жовтні 2024 року, цей збір підвищили до 5%.

Які ставки військового збору діятимуть?

Цей законопроєкт є однією з вимог МВФ, аби Україна отримала транш допомоги.

Таким чином, дію військового збору продовжили на 3 роки.

Зокрема, українці сплачуватимуть військовий збір за чинними ставками, які діють сьогодні:

фізичні особи – 5% від доходу; ФОПи 1, 2 та 4 груп – 10% від мінімальної зарплати на місяць; ФОПи та компанії на 3 групі – 1% від свого доходу.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі, що за основу та в цілому за законопроєкт проголосували 257 осіб.

Також в законопроектом передбачено, що у Бюджеті буде створений спецфонд спеціально на військові потреби,

– написав Железняк.

Він зазначив, що "саме туди" має йти "військовий збір", а не у Загальний фонд Бюджету.

Крім того, депутат додав, що у цьому році від такого збору планується зібрати 163 мільярдів гривень.

Зверніть увагу! За січень – лютий 2026 року до бюджету надійшло 28,6 мільярда гривень військового збору від 1,6 мільйона платників. Це на 29,2 % більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомили у Державній податковій службі.

