Тайванська криза: скільки коштуватиме світовій економіці вторгнення Китаю

Військове вторгнення Китаю на Тайвань обійдеться у приблизно 10% світового ВВП. Це не лише перевершить наслідки війни Росії проти України, але й пандемію COVID-19 та світові фінансові кризи.

Якою буде ціна кризи

Прогнозується, що військове вторгнення Китаю на Тайвань обійдеться світовій економіці у 10 трильйонів доларів. А ймовірні барʼєри у торгівлі та значний шок від ризику на фінансових ринках – лише збільшуватимуть втрати.

Читайте також: Ціна війни: через російське вторгнення Україна втратила третину ВВП

Відтак, у разі війни наслідки можуть бути наступними:

для Тайваню: оцінюваний удар по ВВП – в 40%. Населення та промислова база, зосереджені на узбережжі, збільшать людські та економічні втрати;

оцінюваний удар по ВВП – в 40%. Населення та промислова база, зосереджені на узбережжі, збільшать людські та економічні втрати; для Китаю : через розрив відносин з основними торговими партнерами та відсутність доступу до передових напівпровідників – ВВП впаде на 16,7%;

: через розрив відносин з основними торговими партнерами та відсутність доступу до передових напівпровідників – ВВП впаде на 16,7%; для США : попри те, що США знаходяться далі від центру подій, вони залежать від постачань Тайваню – ВВП знизиться на 6,7%;

: попри те, що США знаходяться далі від центру подій, вони залежать від постачань Тайваню – ВВП знизиться на 6,7%; для світу: світовий ВВП знизиться на 10,2%, причому найбільше постраждають: Південна Корея, Японія та інші країни Східної Азії.

Чим загрожує блокада Тайваню

Для оцінки впливу на ВВП використовується набір моделей з урахуванням удару по постачаннях напівпровідників, перебоїв у судноплавстві у регіоні, торгових санкцій, а також впливу на фінансові ринки.

Відповідно, у разі річної блокади Тайваню з боку материкового Китаю, очікується:

для Тайваню: ВВП у перший рік знизиться на 12,2%;

ВВП у перший рік знизиться на 12,2%; для Китаю, США та світу загалом: ВВП у перший рік знизиться на 8,9%, 3,3% та 5% відповідно.

Можливий дефіцит напівпровідників

У цьому випадку, світова економіка втрачає доступ до всіх переваг Тайваню, але масштаби кризи – у рази менші, у порівнянні із воєнним вторгненням.

Річ у тім, що Тайвань виробляє більшу частину передових у світі напівпровідників, а також безліч чіпів.

У всьому світі 5,6% загальної доданої вартості припадає на сектори, які використовують чіпи як прямі ресурси – це сягає 6 трильйонів доларів.

При цьому, загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів Тайванської напівпровідникової компанії – складає близько 7,4 трильйона доларів.

Саме тому для економік та світу найбільшого удару завдасть відсутність тайванських напівпровідників:

як наслідок, лінії з виробництва ноутбуків, планшетів та смартфонів, де високоякісні тайванські чіпи є незамінними елементами – зупиняться;

автомобілебудування та інші галузі, що використовують чіпи нижчого класу – також зазнають значного удару.

Тайвань проти Росії

Тайванська протока — один з найжвавіших морських шляхів у світі.

Ситуація в Україні викликає широку громадську підтримку на Тайвані.Також раніше повідомлялось, що Тайвань посилив санкції проти Росії, щоб зупинити виробництво зброї.

Інтерес до тайванської кризи з боку транснаціональних компаній злетів після вторгнення Росії до України у 2022 році. За його словами, ця тема підіймається у 95% розмов.

Річ у тім, що тайванці розглядають паралель між подіями в Україні та власним можливим сценарієм, якщо Китай коли-небудь вирішить застосувати силу для підкорення острова.