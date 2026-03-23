Є лише 10 днів: українці ризикують "попрощатися" з субсидіями

Чимало українців наразі отримують пенсії, страхові виплати, соціальну грошову допомогу, житлові субсидії чи іншого виду пільги. І отримувачі всих цих видів підтримки та виплат мають виконати одну можливу вимогу.

Чому українці можуть втратити субсидії?

Аби грошові виплати нараховувалися дійсно правильно, потрібно протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про будь-які важливі зміни, про що наголосили на сайті ПФУ.

Для Пенсійного фонду зокрема важливі такі нововведення у житті людини:

"оновлення" паспорта або прізвища;

будь-які зміни контактних даних чи банківських реквізитів, а ще місця роботи або відкриття чи припинення підприємницької діяльності.

Повідомити установу про цю інформацію, аби не втратити субсидії на комунальні послуги, можна кількома різними способами:

через електронний кабінет Пенсійного фонду; особисто у відділенні будь-якого сервісного центру фонду; поштою (надіславши всі необхідні документи рекомендованим листом); через свого роботодавця (але тільки якщо зміни стосуються саме роботи).

Якщо не повідомити про зміни вчасно – можуть виникнути зайві виплати, які доведеться повернути,

– підкреслили на сайті.

Водночас Міжнародний валютний фонд взагалі радить Україні позбутися субсидій. Про це говорила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва у січні 2026 року під час дискусії проєкту "Україна: на передовій майбутнього", організованого Фондом Віктора Пінчука в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але від цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати,

– зазначила Георгієва.

Зверніть увагу! Вона додала, що зараз йде розгляд, як зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. І це непросто, але "це потрібно зробити".

