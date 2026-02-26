Мирний прогноз не справдився: як це вдарить по темпах зростання економіки України
- ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України до 2,5% у 2026 році, однак мирна угода покращила б перспективи.
- Тиснути продовжують енергокриза, брак робочої сили та слабке сільськогосподарське виробництво.
Попри війну Україна зберігає макроекономічну стабільність. Однак прогнози щодо зростання реального ВВП погіршилися.
Як зростає український ВВП?
У 2026 році він збільшиться на 2,5%, а вже у 2027 році – до 4%. Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував новий звіт.
У попередньому звіті передбачали припинення вогню та наслідки післявоєнної відбудови, що дозволило говорити про зростання на рівні 5% у 2026 році. Однак тепер прогнози погіршили – до 2,5%.
Хоча війна продовжує завдавати значних людських та економічних втрат, влада, бізнес та партнери України продемонстрували потужний потенціал для стабілізації економіки,
– йдеться у документі.
Укладення мирної угоди суттєво поліпшило б перспективи. Однак дефіцит електроенергії, нестача робочої сили та слабкість сільськогосподарського виробництва продовжують тиснути.
Окрім того, надзвичайно важливою залишається міжнародна підтримка – великий бюджетний дефіцит України повністю фінансують партнери. Це забезпечує безперебійність надання держпослуг і фінансування оборони, а також сприяє загальній макроекономічній стабільності.
Нагадаємо, Нацбанк також погіршив прогнози щодо росту реального ВВП у 2026 році – до 1,8%. Однак надалі низка чинників, ймовірно, сприятиме пришвидшенню економічного зростання до близько 3 – 4% у 2027 – 2028 роках.
Цікаво! За даними ЄБРР, торік спершу реальний приріст ВВП був повільним, хоча вже до кінця 2025 року він значно прискорився до 3%, що дало річний показник у 2%.
На яке фінансування очікує Україна?
Міжнародний валютний фонд розгляне нову кредитну програму на 8,1 мільярда доларів, оскільки Україна виконала всі попередні умови. Фінансування планують спрямувати на покриття головних потреб держбюджету, збереження макрофінансової рівноваги та створення умов для залучення додаткової допомоги від партнерів.
Окрім того, ЄС готується до першого траншу кредиту на 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини. Україна зобов'язана погасити основну суму позики лише після отримання від Росії репарацій, а відсотки сплачуватимуть із європейського бюджету.