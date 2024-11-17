Є 3 сценарії на зиму, – ексміністр енергетики дав поради українцям

Унаслідок масованої атаки Росії по Україні 17 листопада пошкоджено чималу кількість об'єктів енергетичної інфраструтури. Насамперед генеруючі потужності ДТЕК та підстанції Укренерго. Взимку на Україну може чекати 3 сценарії розвитку подій.

Два з них передбачають вимкнення світла на кілька годин щодоби, але за умови середньої температури повітря та відсутності масованих обстрілів енергетичних об'єктів. Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков в етері 24 Каналу пояснив, як діяти українцям у разі третього сценарію – песимістичного.

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"Енергетики все відновлюють. Чи це агонія, чи тільки початок – не знаємо. Також не знаємо, скільки у них ракет та що вони планують робити далі. Але маємо бути готові до 3 сценаріїв розвитку подій взимку", – зазначив ексміністр енергетики.

Перший сценарій

Якщо зима буде теплою й не буде масованих атак, електроенергію можуть вимикати за графіком на 2 – 3 години на добу. Оскільки іноді може бути складно забезпечити баланс споживання та виробництва.

Укренерго регулюватиме ситуацію. Українці знатимуть, що в певний час світла може не бути кілька годин, але потім – буде. За таких умов, як зазначив Плачков, зиму вдасться пройти без втрат та соціальних проблем.

Другий сценарій

Якщо зима буде холодною, температура коливатиметься від 15 до 25 градусів морозу, і не буде масованих обстрілів, вимкнення світла будуть більш довготривалими. У такому випадку буде складніше забезпечити баланс споживання та виробництва.

Оскільки сонячні батареї вироблятимуть лише 20 – 30% від потужностей, а теплові станції – 10%. Крім того, Україна не має доступу до Запорізької АЕС, а Каховська ГЕС зруйнована ворогом влітку 2023 року. Хоч і збільшився імпорт електроенергії з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, але за низької температури все одно не вдасться збалансувати ситуацію.

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Третій сценарій

Якщо зима буде дуже холодною, а таке в Україні буває раз на 8 – 10 років, будуть масовані обстріли по енергетичній інфраструктурі, то застосовуватимуть відключення електроенергії з метою недопущення блекауту.

Якщо буде тотальний блекаут, ми можемо "погасити" країну на декілька днів, а, може, й на тиждень. Вже тут наслідки не передбачувані, тому енергетики вимикатимуть споживачів стільки, скільки потрібно, для того, щоб зберегти роботу енергосистеми,

– підкреслив Іван Плачков.

Тобто вимкнення світла не будуть регулярними. Ніхто не знатиме тривалість та період. Вони можуть бути довготривалими: доба, дві, а в деяких регіонах – тиждень. Така ситуація зберігатиметься допоки енергетики не відновлять пошкоджену інфраструктуру.

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Як повинна діяти влада

Під час масованого обстрілу енергетики можуть вимкнути електроенергію, відповідно одразу зникне водопостачання і теплопостачання.

За теплої погоди розподільчі мережі та труби не замерзнуть. Водночас за температури -15 та -20 можна просто заморозити міста, якщо превентивно не підготуватися.

Потрібно готувати комунальні служби, приміром: зникло світло, а на вулиці 8 градусів морозу, необхідно негайно зливати воду з теплоносіїв, щоб система не замерзла поки енергетики відновлюватимуть інфраструктуру.

Для цього ж треба перевірити всю систему, зокрема вентиля та клапани, щоб не було жодних затримок.

Також необхідно збільшити кількість "пунктів незламності". Там мають бути потужні генератори з опаленням, електричні нагрівачі повітря, іншими словами калорифери, а також усі потрібні харчові продукти та ліки.

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Що мають робити цивільні

"Якщо є друзі, знайомі чи родичі в селах та районних центах, загалом у населених пунктах, де є традиційне опалення, тобто вугілля та дрова, треба уже зараз домовитися з ними. Аби у разі такого форс-мажору, могли набрати повний бак бензину й відвезти дітей та людей похилого віку до них. Перечекати тиждень – два з половиною, поки в місті не відремонтують всі системи", – порекомендував ексміністр з енергетики.

А запорукою того, що 3 сценарій не реалізується, є протиповітряна оборона. Необхідно посилити захист усіх енергетичних об'єктів.