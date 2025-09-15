До рейтингу 10 найкращих країн для виходу на пенсію потрапило чимало країн, які розташовані у Європі та Америці. Цікаво, що домінують саме американські країни у списку, однак США у цьому рейтингу немає. А лідерство забрала одна із європейських країн.

Яка країна найкраща для пенсіонерів?

Відповідно до звіту "Глобальний звіт про вихід на пенсію за 2025 рік" компанії Global Citizen Solutions, однією із мотивацій для переїзду за кордон для людей є те, що вони матимуть кращу якість життя, передає 24 Канал.

До інших факторів входять політично стабільні та безпечні місця. За словами доктора Лаура Мадрид Сарторетто, керівника досліджень у відділі глобальної розвідки GCS, іншим важливим аспектом у Європі є охорона здоров'я.

Більшість країн Європи мають поєднання надійних державних систем охорони здоров'я та доступних варіантів приватного медичного обслуговування,

– додає він.

Таким чином, Португалія стала країною номер один у цьому рейтингу найкращих країн для виходу на пенсію. Її загальний бал становить 92,61.

А далі по рейтингу йдуть: Маврикій, Іспанія, Уругвай, Австрія, Італія, Словенія, Мальта, Латвія та Чилі.

Як розраховуються показники у звіті від Global Citizen Solutions Відомо, що у звіті розглянуто 20 цільових показників, які згруповують в 6 субіндексів: процедура, громадянство та мобільність, економіка, оптимізація оподаткування, якість життя, а також безпека та інтеграція. А потім кожній країні надається оцінка відповідно до показників за 100-бальною шкалою.

Чому Португалія очолює рейтинг?

Річ у тім, що Португалія пропонує громадянам країн, які не входять до ЄС, візу D7. Вона дозволяє вийти на пенсію тим, хто має стабільний пасивний дохід, як-от пенсія чи дохід від оренди нерухомості.

Португалія – це країна, яка сьогодні має дуже високі показники якості життя і є найбезпечнішою країною в Європі, якщо подивитися на Всесвітній індекс миру,

– каже Мадрид Сарторетто.

Які умови отримання візи:

Для отримання візи потрібно мати мінімальний дохід у розмірі 870 євро.

Після отримання початкового дозволу на проживання потрібно не менше 5 років прожити в Португалії, а після цього особа має право подати заявку на постійне проживання чи громадянством.

Цікаво! Маврикій – країна, що розташована в Африці – отримав у рейтингу 2 місце через те, що там немає всесвітньої податкової системи. Крім того, пенсіонерам-негромадянам, які у віці понад 50 років, надається дозвіл на проживання на 10 років в країні. Щомісячний дохід має становити 24 тисячі доларів на рік.

