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15 липня, 09:55
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Валюти змінилися: курс в обмінниках та в банках

Валерія Городинська
Основні тези
  • В обмінниках спостерігається зниження вартості долара та євро при купівлі, але зростання при продажу.
  • Курс євро цього тижня може коливатися в межах 46,50 – 50 гривень, але суттєвих змін не очікується.

Долар та євро демонструють спад вартості в обмінниках при купівлі, а при продажу ціна обох навпаки виросла. В банках суттєвих змін вартості не помічається, як і на чорному ринку.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 15 липня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (-2 копійки проти 14 липня) та продаж по 42,05 гривні (без змін).

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  • Купівля євро проходить по 48,55 гривні (-5 копійок), продаж – по 49,30 гривні (+8 копійок).

Що з вартість валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,80 гривні (+3 копійки), а продати по 41,75 гривні (-1 копійка).
  • Купівля євро по 49,05 гривні (+3 копійки), а продаж по 49,19 гривні (-1 копійка).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 40,80 гривні (-40 копійок), а продають по 41,87 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,47 гривні (-28 копійок), а продають по 49,39 гривні (+14 копійок).

Якої ціни може досягнути євро?

Банкір Сергій Мамедов розповів 24 Каналу, що курс євро може цього тижня перебувати в діапазоні від 46,50 гривні. Натомість максимальна позначка може сягнути 50 гривень. 

 

 Сергій Мамедов

 Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку

Євро буде між 46,50 і 50 гривнями. Усі можливі відхилення, якщо й будуть, то ситуативні. 

Крім того, банкір не прогнозує, що суттєві зміни відбуватимуться щодо курсів валют, зокрема і євро, а тому ринок валют буде стабільним. 

 