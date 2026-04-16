Керосиновий голод у Європі: ЄС готує план порятунку авіації через критичний дефіцит

Євросоюз розробляє план дій, щоб впоратися з дефіцитом авіаційного пального, який виник через війну в Ірані й загрожує авіаперевезенням. Зокрема, Брюссель хоче максимально збільшити навантаження європейських нафтопереробних заводів.

Чому ЄС готує антикризові заходи?

Авіакомпанії Європи вже попередили, що дефіцит авіапального може виникнути протягом кількох тижнів. Це ставить під загрозу увесь літній сезон авіаперевезень, пише Reuters.

Тому з наступного місяця Єврокомісія планує запровадити загальноєвропейський моніторинг роботи європейських НПЗ. Як йдеться у проєкті документа, з яким ознайомилося видання, це має допомогти "забезпечити повне використання і підтримку наявних потужностей".

Водночас ЄС працює над окремими рішеннями про постачання авіаційного пального. Однак поки вони ще перебувають у розробці, тому коментувати ці плани у Брюсселі відмовляються. Заходи мають оприлюднити 22 квітня.

Проблема полягає не лише у дефіциті, а й у тому, що запаси авіапального в Європі розподілені нерівномірно.

Наприклад, Іспанія має 8 нафтопереробних заводів і експортує авіапальне.

Тоді як Велика Британія покриває понад 60% попиту у керосині шляхом імпорту.

З іншого боку, країни Організації економічного співробітництва та розвитку, до якого входять держави ЄС, Велика Британія та Норвегія, імпортують понад 30% авіапального. Причому, за даними Міжнародного енергетичного агентства, більша частина постачань проходить через Ормузьку протоку.

Тож поки рух танкерів протокою повністю не відновиться, Європа продовжить страждати від дефіциту.

Зауважте! ЄС зобов’язує країни зберігати резерви нафти на 90 днів, щоб захиститися від перебоїв у постачанні. Однак окремої вимоги щодо запасів саме авіапального немає.

Як може постраждати літній сезон через дефіцит?

Європейські авіакомпанії вже готуються до можливого дефіциту авіапального. За прогнозами МЕА, нестача може виникнути вже в червні, якщо Європа зможе замінити лише половину обсягів постачання пального з Близького Сходу.

Водночас аналітики вважають, що збільшення імпорту з Африки та США навряд чи повністю компенсує ці втрати.

Деякі аеропорти вже попереджають, що перебої можливі протягом наступних трьох тижнів, якщо Ормузька протока не відкриється для пального.

Наші постачальники змінюють горизонти прогнозування і вже не готові давати оцінки більш ніж на один місяць уперед,

– заявила технічна директорка Lufthansa Ґрація Віттадіні.

До того ж багато аеропортів не тримають великих запасів пального "на руках".

Важливо! Ціни на авіапальне в Європі різко зросли через дефіцит. Від 18 березня вони досягли історичного максимуму у 1 800 доларів за тонну, пише Reuters.. Авіакомпанії вже заявляють про можливе подорожчання квитків, скасування рейсів і навіть призупинення польотів, якщо війна в Ірані не завершиться найближчим часом.

Чому ЄС постраждав від війни в Ірані?