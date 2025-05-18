Євро дорожче за долар: яким буде курс у травні

Валютний ринок зберігатиметься стабільним. Відтак, курс євро триматися межі, де максимальна позначка становить 47 гривень.

Який курс євро прогнозують

Як зауважив для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня курс євро може перебувати в коридорі 45,50 – 47 гривень. Таким чином, різниця між курсом євро та курсом долара становитиме десь 6 гривень.

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Лєсовий додає, що попередні тижні на курси валют разом зі стратегією НБУ впливатимуть перш за все економічні чинники.

Тарас Лєсовий директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Це і розвиток експорту, що поповнює міжнародні валютні резерви, розвиток економіки, особливо йдеться про найбільш потужні галузі, які створюють ВВП країни: агросектор, будівництво, військово-промисловий комплекс тощо.

В останню декаду травня попит та пропозиція залишатимуться в балансі – базова причина зростання курсів буде нівельована завдяки природно зниженому попиту о цій порі, а також можливим інтервенціям Нацбанку.

Зауважте! Коливання курсу євро на міжбанку та на готівковому ринку буде на рівні 45,50 – 47 гривні.