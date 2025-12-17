Валюта вперше сягнула 50 гривень: де євро коштує найбільше

В банках європейська валюта перевалила за позначку в 50 гривень вперше за всю історію. Натомість в обмінниках євро близьке до того, щоб встановити нову ціну. Долар на цьому фоні також показує ріст ціни, особливо в обмінниках, де валюта різко подорожчала на понад 20 копійок при курсі обміну.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 17 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42 гривні (без змін проти 16 грудня) та продаж по 42,50 гривні (+5 копійок). Купівля євро проходить по 49,40 гривні (+18 копійок), продаж – по 50,02 гривні (+8 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,40 гривні (+1 копійка), а продати по 42,40 гривні (+5 копійок).

Купівля євро по 49,76 гривні (+6 копійок), а продаж по 49,94 гривні (+9 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 42,16 гривні (+26 копійок), а продають по 42,50 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

Євро купують по 49,63 гривні (+10 копійок), а продають по 49,97 гривні (+1 копійка). Якого курсу чекати? Перед різдвяними святами на валютному ринку можливе підвищення попиту в готівковому секторі, що буде зумовлене невизначеністю щодо декількох чинників, серед яких міжнародна допомога на 2026 рік, війна, проблеми з електропостачанням в країні тощо.

Нацбанк, враховуючи запровадження режиму керованої гнучкості, застосовуватиме валютні інтервенції для того, щоб згладжувати коливання та підтримувати гривню. І попри те, що різниця між курсами купівлі та продажу в обмінниках може розширюватися, однак загальні коливання курсу залишатиметься помірними.

Очікується, що впродовж цього тижня курс долара перебуватиме в діапазоні від 42 до 42,6 гривні, а курс євро – від 48 до 49,75 гривні зі щоденними змінами в цих межах. Очікувати різких стрибків ціни не потрібно, але частота коливань може бути високою через адаптацію ринку.