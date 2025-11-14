Євро показало суттєвий ріст: чи коштує валюта понад 49 гривень

За останню добу євро суттєво зросло – на понад 20 копійок. А з нового робочого тижня ціна становитиме майже 49 гривень. Для порівняння, долар подорожчав лише на 3 копійки сьогодні, а з понеділка ціна майже не зміниться.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,06 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 3 копійки проти 13 листопада. Офіційний курс євро становить 48,88 гривні, тобто ціна виросла на 23 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Для рятування бюджету: російський уряд прагне суттєво підвищити штрафи Станом на 17 листопада курс валют буде таким: долар – 42,04 гривні;

євро – 48,98 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на ранок 14 листопада курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні , продаж – по 42,25 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,17 гривні , продаж – по 42,18 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,90 гривні, продаж – по 42,25 гривні. Чи подорожчає офіційний курс? За прогнозами фінансового аналітика Андрія Шевчишина для 24 Каналу , наприкінці 2025 року офіційний курс долара може бути на 1 – 2 гривні дорожчим, аніж зараз. Йдеться про діапазон курсу від 43 гривень до 44 гривень.

Цікаво, що на 2026 рік уряд України прогнозує курс на рівні 45,7 гривні, а МВФ – на рівні 45,4 гривні.

Водночас якщо офіційний курс долара становитиме 43 – 44 гривні, то готівковий курс, ймовірно, буде десь на 25 – 50 копійок вищим за ці показники.