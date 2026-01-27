Не лише газ: у ЄС хочуть заборонити імпорт всієї російської енергетики

Європейська комісія працює над новою забороною щодо імпорту з Росії до країн Європейського Союзу. Мова йде про ядерне паливо.

Що відомо про імпорт енергетики Росії до Євросоюзу?

Про це повідомила офіційна представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Вона зазначила, що питання ядерної енергетики та ядерного палива – складне. Але Єврокомісія готує рішення для членів Євросоюзу.

Що стосується ядерної енергетики та ядерних продуктів, то ми говорили, що це складніше питання для опрацювання, але воно перебуває на стадії підготовки,

– сказала представниця Єврокомісії.

Анни-Кайси Ітконен додала, що не може назвати терміни. Але сподівається, що це можна уявити у час.

Зауважте! Ітконен нагадала, що в планах Єврокомісії – це довести до кінця реалізацію політики RePowerEU. Метою політики є повне виведення з ринку Європейського Союзу всієї російської енергетики, зокрема ядерної.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 січня, країни Євросоюзу остаточно затвердили заборону на імпорт російського газу. Про це писало Reuters.

Відмовляти від постачань з Росії планують у два етапи:

імпорт російського скрапленого природного газу – до кінця 2026 року;

постачання трубопровідного газу з Росії – до 30 вересня 2027 року.

Важливо! Закон дозволяє відтермінувати термін до 1 листопада 2027 року, якщо виникнуть проблеми із наповненням сховищ перед опалювальним сезоном.

Що ще слід знати про відмову від газу?