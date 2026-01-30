Середня зарплата в Україні перевищила 30 тисяч: де платять найбільше

В Україні у грудні минулого року зросла середня заробітна плата штатних працівників. Найвищі заробітки традиційно зафіксували у столиці.

Як зросла заробітна плата?

У порівнянні з листопадом зарплата по Україні збільшилася на 13,8% і сягнула 30 926 гривні, передає 24 Канал з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистики, найвищий показник середньої зарплати склав майже 50 тисяч гривень. Лідерами за рівнем оплати праці у грудні були:

місто Київ – 48 449 гривень;

Луганська область – 45 160 гривень;

Київська область – 31 200 гривень.

Водночас ситуація значно відрізнялася в інших областях. У регіонах з найнижчими зарплатами заробітки не дотягували до середнього показника по країні близького 10 тисяч гривень.

Регіонами з найнижчим рівнем оплати праці стали:

Чернігівська область – 22 752 гривні;

Чернівецька область – 22 450 гривень;

Кіровоградська область – 22 110 гривень.

Найбільші зарплати наприкінці минулого року платили у галузі інформації та телекомунікації (74 981), найменше – у сфері творчості, мистецтва та розваг (17 766 гривень).

При цьому разом усі регіони заборгували по виплаті зарплати 3,6 мільярда гривень на 1 січня 2026 року.

Важливо! Держстат публікує дані по зарплаті до виплати податків. Тобто "на руки" у грудні 2025 року середня зарплата становила близько 23 813 гривень.

Яка зарплата була у листопаді?

Нагадаємо, що у листопаді середня зарплата по Україні зросла усього на 0,9% порівняно з жовтнем і склала 27 167 гривень, пише Держстат.

В іншому рівень заробітних плат мало змінився за місяць:

Як показала статистика, найбільше у листопаді платили теж у Києві – в середньому 40 633 гривні в місяць.

Найменші доходи отримували штатні працівники у Кіровоградській області – 19 079 гривень на місяць.

Позитивним є той момент, що заборгованість по заробітній платі зменшилася. На 1 грудня 2025 року цей показник по країні становив 3,8 мільярда гривень.

Зауважте! У листопаді минулого року до трійки лідерів по зарплатах входила Дніпропетровська область. Вона була на другому місці із рівнем оплати праці у 31 706 гривень. Але у грудні втратила свої позиції.

Що ще треба знати про зарплату в Україні?