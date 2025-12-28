Зарплати зростуть більш ніж удвічі: Кабмін вирішив з 1 січня перерахувати оклади бюджетникам

З 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть майже у 2,5 раза. До прикладу, заробітна плата соціального менеджера становитиме понад 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

До теми Цифра дійсно шокує: яка буде пенсія, якщо працював офіційно, але за мінімалку

Як зростуть зарплати бюджетників у 2026 році?

За ініціативи Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України Кабінет Міністрів затвердив застосування коефіцієнта 2,5 при визначенні розміру посадових окладів фахівців, які працюють у сфері соціальних та реабілітаційних послуг.

У Мінсоцполітики підкреслили, що безпосередньо від таких працівників залежать доступність і якість допомоги для людей, які її потребують.

Це означає зростання посадових окладів приблизно на 150%,

– пояснили у міністерстві.

До прикладу:

у соціального менеджера (15 тарифний розряд): з 8 243 гривень до 20 607 гривень (+150%);

(+150%); у фахівця із соціальної роботи (12 тарифний розряд): з 6 773 гривень до 16 932 гривень (+150%).

"Робота соціального працівника вимагає великого ресурсу, який вимірюється не лише фаховістю, а й емоційним включенням, здатністю співчувати та допомагати. Підвищення оплати праці соціальних працівників – це крок до справедливої підтримки тих, хто щодня підтримує інших", – зауважив міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін.

Як зростуть заробітні плати для викладачів і вчителів у 2026 році?