"Дефіцит шалений": всі запаси зарядних станцій з Європи вже приїхали в Україну

Через тривалі відключення світла серед українців спостерігається великий попит на електрообладнання. Тому майже всі запаси зарядних станцій, які були на складах в Європі, вже відправили в Україну.

Звідки надходять зарядні станції?

Про це розповів бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін в етері КИЇВ24.

Мова йде про станції, які знаходилися на європейських стоках для різних країн:

для Німеччини;

Франції;

Нідерландів;

Іспанії тощо.

Воно все приїхало в Україну. І алокація була відсотків на 80 всіх зарядних станцій в Україну. Тобто воно тут в нас, і воно все розійшлося серед наших громадян,

– зазначив Сілін.

Яку націнку роблять продавці?

Сьогодні націнка на обладнання для різних продавців в середньому складає 20%. За словами бренд-менеджера, це та маржинальність, яка дає можливість компаніям співпрацювати з великими торгівельними мережами.

При цьому зарядні станції значно здорожчали у порівнянні, наприклад, із жовтнем 2025 року. Це пояснюється кількома причинами:

Курс євро змінився, а більшість офіційних дистриб'юторів прив'язують ціни саме до європейської валюти;

Великий дефіцит на ринку змушує дистриб'юторів замовляти зараз зарядні станції авіадоставкою, що додає 30 – 35% до вартості обладнання.

Аналогічна ситуація й у вітчизняних виробників зарядних станцій. В Україні, як говорить Сілін, таких наразі є 4 – 5 серйозних компаній. Але й вони всі комплектуючі закуповують у Китаї, що теж впливає на вартість.

Вони все так само збирають з китайських запчастин, так само його продають. І в них теж, до речі, дефіцит. У них дуже сильний, шалений дефіцит,

– резюмував Сілін.

Скільки станцій накупили українці?

На кінець січня 2026 року українці загалом накупили зарядних станцій сукупною потужністю понад 3 гігавати – майже стільки виробляє Південноукраїнська АЕС. Про це Delo.ua повідомив співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

Увесь період, котрий ми сьогодні аналізуємо, – це період підвищеного попиту. Ми почали енергетичний напрямок у 2021 році й відчували системне зростання ринку протягом 2022 року – до 10 жовтня, коли стався перший пік споживання енергонезалежних технологій,

– зазначив експерт.

За його словами, українці наразі найчастіше обирають:

між піковими періодами попиту – станції місткістю 256 – 1 000 ват-годин;

під час блекаутів – більш потужні системи на 1 000 – 2 000 ват-годин.

Бізнес частіше надає перевагу системам великої місткості до 90 кіловат-годин, нерідко поєднуючи їх із власними генераторами.

