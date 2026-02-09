"Дефіцит шалений": всі запаси зарядних станцій з Європи вже приїхали в Україну
- Близько 80% запасів зарядних станцій з європейських складів було відправлено в Україну через високий попит.
- Середня націнка на зарядні станції складає 20%, а їхня ціна значно зросла через зміну курсу євро та потребу в авіадоставці.
Через тривалі відключення світла серед українців спостерігається великий попит на електрообладнання. Тому майже всі запаси зарядних станцій, які були на складах в Європі, вже відправили в Україну.
Звідки надходять зарядні станції?
Про це розповів бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін в етері КИЇВ24.
Дивіться також Інколи вигідніше купити: скільки коштує оренда зарядної станції у Києві
Мова йде про станції, які знаходилися на європейських стоках для різних країн:
- для Німеччини;
- Франції;
- Нідерландів;
- Іспанії тощо.
Воно все приїхало в Україну. І алокація була відсотків на 80 всіх зарядних станцій в Україну. Тобто воно тут в нас, і воно все розійшлося серед наших громадян,
– зазначив Сілін.
Яку націнку роблять продавці?
Сьогодні націнка на обладнання для різних продавців в середньому складає 20%. За словами бренд-менеджера, це та маржинальність, яка дає можливість компаніям співпрацювати з великими торгівельними мережами.
При цьому зарядні станції значно здорожчали у порівнянні, наприклад, із жовтнем 2025 року. Це пояснюється кількома причинами:
- Курс євро змінився, а більшість офіційних дистриб'юторів прив'язують ціни саме до європейської валюти;
- Великий дефіцит на ринку змушує дистриб'юторів замовляти зараз зарядні станції авіадоставкою, що додає 30 – 35% до вартості обладнання.
Аналогічна ситуація й у вітчизняних виробників зарядних станцій. В Україні, як говорить Сілін, таких наразі є 4 – 5 серйозних компаній. Але й вони всі комплектуючі закуповують у Китаї, що теж впливає на вартість.
Вони все так само збирають з китайських запчастин, так само його продають. І в них теж, до речі, дефіцит. У них дуже сильний, шалений дефіцит,
– резюмував Сілін.
Скільки станцій накупили українці?
На кінець січня 2026 року українці загалом накупили зарядних станцій сукупною потужністю понад 3 гігавати – майже стільки виробляє Південноукраїнська АЕС. Про це Delo.ua повідомив співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.
Увесь період, котрий ми сьогодні аналізуємо, – це період підвищеного попиту. Ми почали енергетичний напрямок у 2021 році й відчували системне зростання ринку протягом 2022 року – до 10 жовтня, коли стався перший пік споживання енергонезалежних технологій,
– зазначив експерт.
За його словами, українці наразі найчастіше обирають:
- між піковими періодами попиту – станції місткістю 256 – 1 000 ват-годин;
- під час блекаутів – більш потужні системи на 1 000 – 2 000 ват-годин.
Бізнес частіше надає перевагу системам великої місткості до 90 кіловат-годин, нерідко поєднуючи їх із власними генераторами.
Яку підтримку надає держава?
Уряд ухвалив рішення спрямувати додаткові кошти на підтримку дітей з особливими потребами. За рахунок Фонду декарбонізації держава закупить близько 10 тисяч портативних зарядних станцій ємністю приблизно 2 кіловат-години. Таке обладнання передадуть дітям з інвалідністю підгрупи А.
Крім того, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що вже понад 9 тисяч підприємців із соціально важливих сфер подали заявки на отримання одноразової державної допомоги. Йдеться про виплати до 15 тисяч гривень, які мають допомогти бізнесу забезпечити автономну роботу під час аварійних відключень електроенергії.