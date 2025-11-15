Не лише 1000 гривень: що ще можуть отримати українці у межах "Зимової підтримки"
- Уряд України запроваджує програму "Зимова підтримка", яка включає різноманітні форми допомоги громадянам, такі як виплата 6 500 гривень для вразливих категорій, безкоштовні подорожі залізницею, фіксовані тарифи на енергоносії та житлові субсидії.
- Кожен українець може отримати 1000 гривень.
Уряд розробив пакет зимової підтримки українців. Так, усі громадяни можуть отримати тисячу гривень від Зеленського, а також скористатися іншими послугами.
До пакету "Зимової підтримки" українців входять програми фінансової допомоги, фіксовані тарифи на енергоносії, заходи з енергоефективності та спеціальна підтримка для прифронтових регіонів та ВПО, передає 24 Канал із посиланням на Кабмін.
Як уряд планує "підтримати" українців узимку?
Пакет "Зимова підтримка" передбачає:
- виплату 6 500 гривень для вразливих категорій громадян. Це грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Прийом заявок починається з 20 листопада.
- 3 000 кілометрів Україною для кожного громадянина. Соціальна програма, що надає можливість безкоштовно подорожувати залізницею Україною на відстань до 3 000 кілометрів у непікові періоди (січень – лютий, жовтень – листопад).
- фіксовані ціни на газ та електроенергію.
- посилену підтримку для громадян, які проживають на територіях активних бойових дій або поблизу лінії фронту.
- житлові субсидії на комунальні послуги. Безповоротна адресна державна допомога малозабезпеченим сім'ям, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Програма покриває витрати на комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
- допомога ВПО. Програма включає додаткову фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб.
- програми енергоефективності. Держава підтримує домогосподарства, ОСББ та бізнес у впровадженні заходів з енергоефективності та встановленні альтернативних джерел енергії.
Як отримати тисячу Зеленського?
З 15 листопада стартував прийом заявок на отримання тисячі Зеленського через "Дію" або "Укрпошту".
Тисячу можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.
Витратити кошти потрібно – до 30 червня 2026 року.