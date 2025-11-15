Не лише 1000 гривень: що ще можуть отримати українці у межах "Зимової підтримки"

Уряд розробив пакет зимової підтримки українців. Так, усі громадяни можуть отримати тисячу гривень від Зеленського, а також скористатися іншими послугами.

До пакету "Зимової підтримки" українців входять програми фінансової допомоги, фіксовані тарифи на енергоносії, заходи з енергоефективності та спеціальна підтримка для прифронтових регіонів та ВПО, передає 24 Канал із посиланням на Кабмін. Дивіться також Головне про "зимову тисячу" 2025: хто та коли зможе отримати виплату Як уряд планує "підтримати" українців узимку? Пакет "Зимова підтримка" передбачає: виплату 6 500 гривень для вразливих категорій громадян . Це грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Прийом заявок починається з 20 листопада.

. Це грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Прийом заявок починається з 20 листопада. 3 000 кілометрів Україною для кожного громадянина . Соціальна програма, що надає можливість безкоштовно подорожувати залізницею Україною на відстань до 3 000 кілометрів у непікові періоди (січень – лютий, жовтень – листопад).

. Соціальна програма, що надає можливість безкоштовно подорожувати залізницею Україною на відстань до 3 000 кілометрів у непікові періоди (січень – лютий, жовтень – листопад). фіксовані ціни на газ та електро­енергію.

посилену підтримку для громадян , які проживають на територіях активних бойових дій або поблизу лінії фронту.

, які проживають на територіях активних бойових дій або поблизу лінії фронту. житлові субсидії на комунальні послуги . Безповоротна адресна державна допомога малозабезпеченим сім'ям, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Програма покриває витрати на комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

. Безповоротна адресна державна допомога малозабезпеченим сім'ям, які не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Програма покриває витрати на комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. допомога ВПО . Програма включає додаткову фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб.

. Програма включає додаткову фінансову підтримку для внутрішньо переміщених осіб. програми енергоефективності. Держава підтримує домогосподарства, ОСББ та бізнес у впровадженні заходів з енергоефективності та встановленні альтернативних джерел енергії. Як отримати тисячу Зеленського? З 15 листопада стартував прийом заявок на отримання тисячі Зеленського через "Дію" або "Укрпошту".

Тисячу можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Витратити кошти потрібно – до 30 червня 2026 року.