Без будь-якого попередження: українцям можуть значно зменшити зарплату

Умови праці в Україні змінилися у зв’язку з воєнним станом. Він був запроваджений у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії та продовжується й нині.

Чому українцям можуть зменшити зарплату?

Через це про деякі погані новини українці можуть дізнатися пізніше, ніж у мирний час, про що повідомляє Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Наприклад, стаття 103 Кодексу законів про працю України зобов’язує роботодавця повідомити працівника про нові або зміну чинних умов щодо оплати праці (саме у бік погіршення) не пізніше, ніж за 2 місяці до їх запровадження або зміни. Тобто йдеться про скорочення заробітної плати.

Але це в мирний час. Під час дії воєнного стану діють зовсім інші правила.

Наразі повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці здійснюється не пізніше, як до запровадження таких умов. Такі правила передбачені відповідно до статті 3 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Отже, під час воєнного стану повідомляти працівників про зменшення розміру заробітної плати за 2 місяці не потрібно,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Це актуально для будь-яких змін, які в цілому можуть вплинути на розмір доходів працівників.

