Для кого підходить КВЕД 85.59?

КВЕД 85.59 передбачає "Інші види освіти, не віднесені до інших угруповань". Кому він підійде – розповідає 24 Канал.

КВЕД 85.59 охоплює різноманітні освітні послуги, які не належать до інших окремо визначених категорій, пояснює Опендатабот.

Наприклад, навчання мовам, комп'ютерній грамоті, ораторському мистецтву, швидкісному читанню, а також релігійне навчання, діяльність шкіл виживання тощо.

Код підходить для підприємців і компаній, що працюють поза межами традиційних навчальних форматів та пропонують спеціалізовані або інноваційні освітні продукти. Наприклад:

Тренінгові центри та навчальні студії

Йдеться про проведення тренінгів з особистісного розвитку, організацію курсів з професійного вдосконалення, проведення спеціалізованих майстер-класів і семінарів.

Дистанційні освітні послуги

Наприклад, онлайн-курси з різних тем, не охоплених традиційними навчальними програмами, вебінари та онлайн-тренінги для широкої аудиторії.

Навчальні центри для дорослих

Зокрема, програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації, курси з вивчення іноземних мов, що не входять до стандартних освітніх програм.

Освітні послуги в галузі мистецтва, культури та спорту

Це школи мистецтв, танцювальні студії, музичні курси, а також спортивні школи та курси з розвитку фізичних навичок.

Освітні подорожі та культурні програми

Зверніть увагу! Код не підходить для програм з ліквідації неписьменності для дорослих (85.20), загальної середньої освіти (85.31), технічної та середньої професійної освіти (85.32) та вищої освіти (85.4)

До слова, портал Дія радить підприємцям реєструвати КВЕДи із запасом, аби заощадити час на внесенні змін у майбутньому.

