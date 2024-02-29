Нові пенсії, зміни для ВПО, перехід на літній час та реєстрація на НМТ: на що чекати у березні

З 1 березня на пенсіонерів чекають суттєві зміни щодо розміру виплат. Йдеться про щорічну масштабну весняну індексацію пенсій. Зміни чекають й на переселенців (ВПО), деякі з них залишаться без щомісячних виплат від держави. Також навесні зміняться й правила вʼїзду для українців у ряд країн. Про перехід на літній час, тарифи та початок реєстрації на НМТ – розповідаємо далі.

Підвищення пенсій у березні

З березня 2024 року в Україні очікується індексація пенсій. За даними Мінсоцполітики, остаточний розмір індексації пенсій буде визначено наприкінці лютого.

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За попередніми даними, пенсії мали стати більшими на 13%. Однак минулого тижня в Мінсоцполітики повідомили про підвищення лише на 8%. Для порівняння, у 2023 році показник індексації становив 19,7%.

Водночас є пенсіонери, які не можуть отримати підвищення виплат. Це стосується:

тих, у кого найвищі пенсійні виплати;

тих, хто вийшов на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років;

тих, хто отримує пенсію меншу за мінімальну.

Пенсіонери, що отримують пенсії менші, ніж мінімальні виплати, отримають спеціальну надбавку. Після цієї доплати сума сягне розміру гарантованої пенсії.

Пенсіонерам потрібно пройти перевірку особи

Згідно з проєктом Бюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум зріс до 2 920 гривень, а відповідно мінімальна пенсія – до 2 361 гривні.

В Україні пенсіонери двох категорій повинні пройти фізичну ідентифікацію. Йдеться про людей, які зареєструвалися як ВПО до 24 лютого 2022 року, а також тих, хто з різних причин упродовж років не знімав пенсійних грошей з картки.

На сьогодні зміни щодо кінцевої дати проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами прийняті. Відтак якщо раніше ідентифікацію потрібно було пройти до останнього дня 2023 року, то тепер термін продовжили до 31 березня 2024 року.

Як можна пройти перевірку особи:

у сервісному центрі Пенсійного фонду з паспортом і кодом,

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис",

пройти ідентифікацію в режимі відеоконференцзв'язку,

якщо особа за кордоном, тоді звернутися в українське консульство та отримати відповідну посвідку. Згодом разом із нею та заявою надіслати поштою на адресу Пенсійного фонду.

Нові правила виплат для ВПО

Якщо пенсіонеру не вдалося до кінця березня пройти ідентифікацію, тоді особа не зможе отримувати виплати. Вони накопичуватимуть на рахунку допоки не буде пройдена перевірка.

З 1 березня 2024 року деякі внутрішньо переміщені особи втратять виплати. Однак варто зауважити, що найуразливіші групи продовжуватимуть отримувати допомогу від держави.

В усіх випадках допомога від держави призначатиметься на всіх осіб з-поміж ВПО у сім’ї, але ті члени родини, що не працюють, повинні зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо цього не зробити, то виплати перестануть виплачувати через місяць.

Які категорії ВПО, що не можуть працювати, автоматично отримуватимуть виплати ще 6 місяців:

пенсіонери, які станом на 1 січня 2024 року отримують пенсію не більше, ніж 9 444 гривень (це 4 прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

особи з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти тощо;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також, особи з їх числа віком до 23 років, а також батьки-вихователі й прийомні батьки.

Виплати ще продовжать на 6 місяців для ВПО, які зможуть подати окрему заявку. Йдеться про такі групи:

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності, а після 27-го тижня вагітності – жінки, яких віднесено до I – IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС;

людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та/або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 гривень);

Також за заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 гривень для таких осіб:

працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

сімей, у яких виховується 3 та більше дітей до 18 років, втім усі діти повинні проживати в сім’ї й не виховуватися в інтернатних закладах;

сімей, які проживають на територіях, де ведуться, або можливі бойові дії;

родини, які проживають в безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі;

люди працездатного віку, які не працюють, але зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні чи такі, що шукають роботу. Водночас при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчальні заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти;

які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

Чи ростимуть ціни на комуналку у березні

У березні не планується підвищення комунальних тарифів. Про це неодноразово заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ціни на газ

До кінця опалювального сезону, а це десь середина квітня, тарифи не ростимуть.

У березні побутові споживачі, які користуються послугами "Нафтогазу", платитимуть за послуги на рівні 7,96 гривні за кубометр газу. В інших постачальників ціна коливається від 7,70 гривні до 9,90 гривні за кубометр.

Тарифи на воду

У березні деякі споживачі будуть змушені платити додаткову платіжку за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в багатоквартирних будинках. Плата для кожного будинку індивідуальна, але, наприклад, у Київській області середній платіж за ТО газових мереж з квартири складе 320 гривень.

Ще влітку 2023 року вартість послуг водопостачання мала зрости на 32% для 34 водоканалів. Українці у березні 2024 року платитимуть за воду за старими цінами, а саме:

Водоканал в Ужгороді : за водопостачання – 22,1 гривні за кубометр, а за водовідведення – 13,62 гривні за кубометр,

: за водопостачання – 22,1 гривні за кубометр, а за водовідведення – 13,62 гривні за кубометр, Дніпро-Кіровоград : водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр,

: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр, Харківводоканал: водовідведення – 8,48 гривні за кубометр, водопостачання – 16,06 гривні за кубометр,

водовідведення – 8,48 гривні за кубометр, водопостачання – 16,06 гривні за кубометр, Вінницяводоканал: водовідведення – 8,23 гривні за кубометр, водопостачання – 13,12 гривні за кубометр.

Електроенергія

Під час засідання НКРЕКП 30 січня 2024 року було ухвалено, що розмір тарифів на водопостачання зміниться. Введення нових цін заплановано на початок квітня та липня.

Відомо, що за світло українці у березні платитимуть ще стару ціну – 2,64 гривні за кіловат-годину. Але після цього періоду вартість може зрости орієнтовно на 15%, тобто до 3 гривень за кіловат-годину.

Експертка з житлово-комунальних програм Тетяни Бойко розповіла ще раніше 24 Каналу , що вартість електроенергії мала б зрости як мінімум на 50%.

, що вартість електроенергії мала б зрости як мінімум на 50%. Цікаво, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує зростання ціни на електроенергію для населення аж до 5 – 6 гривень за кіловат.

Чи зміняться правила в'їзду та виїзду для українців

Деякі країни Європи можуть дещо змінити правила в’їзду та перебування для українців. Тож у найближчому майбутньому для в'їзду в Євросоюз необхідно буде отримати дозвіл ETIAS і сплатити 7 євро збору.

Які країни вимагатимуть спеціальний дозвіл Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

Польща

В країні розроблено проєкт закону про перебування українців, згідно з яким біженці повинні подати заяву на оформлення ідентифікаційного коду Pesel протягом перших 30 днів від моменту в'їзду, а не 90 днів, як було раніше.

Термін перебування у місцях тимчасового розміщення буде скорочено – до 120 днів.

Після цього терміну ті, хто перебуває у Польщі понад 120 днів повинні будуть оплачувати своє проживання в пунктах масового розміщення: 50% витрат для тих, хто перебуває у Польщі понад 120 днів, 75% витрат – для тих, хто перебуває довше 180 днів.

Німеччина

Підтримка біженців у Німеччині скоротиться. Витрати на біженців із 3,75 мільярда євро опустяться до 1,7 мільярда євро.

Крім того, після 36 місяців перебування у країні, під час проживання у гуртожитках, українські біженці отримуватимуть лише ту суму виплат, які будуть необхідними. Німеччина стимулюватиме таким чином українців шукати роботу.

Чехія

В Чехії планують скоротити термін розміщення біженців зі 150 днів до 120 або 90 днів. А певній категорії осіб надаватимуть безкоштовне житло: студентам до 26 років, людям з маленькими дітьми до 6 років, вагітним жінкам, людям з інвалідністю або тим, хто доглядає за родичами з інвалідністю.

Початок реєстрації на НМТ

Відповідно до нових правил, українці зможуть отримувати замість декількох видів допомоги лише єдину виплату – від 150 до 160 доларів на людину.

Цьогоріч реєстрація на проходження основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) відбудеться 14 березня. Реєстрація триватиме впродовж місяця (до 11 квітня) в особистому кабінеті випускника.

Також до 15 квітня майбутній абітурієнт матиме можливість в особистому кабінеті змінити: предмет на вибір, населений пункт в Україні чи за кордоном для проходження НМТ.

Основна сесія тестування триватиме з 14 травня по 25 червня, а результати стануть відомі до 2 липня. Реєстрація на додаткову сесію НМТ відкриється 10 травня, а проходитиме з 11 по 19 липня.

Обов'язкові предмети у 2024 році на НМТ

українська мова,

математика,

історія України.

Четвертий предмет можна обрати довільно: фізика, хімія, біологія, іноземна (англійська, французька, німецька, іспанська) мова, географія, українська література.

Чи скасують 8 березня

Традиційно 8 березня у світі – це Міжнародний день боротьби за права жінок, який в Україні раніше мав назву Міжнародний жіночий день. Ще у лютому 2024 року деякі депутати подали законопроєкт про скасування цього свята, адже його пов'язують з періодом Радянського Союзу.

8 березня 2024 року припадає у п'ятницю, і до 24 лютого 2022 року у цей день на державному рівні оголошували вихідним.

Втім, через дію закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних не буде.

Перехід на літній час

Замість 8 березня в Україні пропонують створити українські аналоги державного свята, а саме 25 лютого – День української жінки (це дата народження письменниці Лесі Українки). А 9 березня зробити державним вихідним на честь дня народження Тараса Шевченка. Поки рішення про зміни не були ухваленими.

Згідно з постановою Кабміну, українці переводять годинники двічі на рік – восени та на весні, переходячи на "зимовий" та "літній" час.

Тож у березні в ніч із суботи на неділю, 31 березня, о 03:00 стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину вперед.

Цікаво, разом з Україною ще майже 70 інших країн світу також переведуть годинники. Водночас близько 135 країн або ніколи не вводили подібну практику, або повністю відмовилися від неї.