Субсидії по-новому, заміна ламп на LED-лампи та ембарго на нафтопродукти: зміни з 1 лютого

З 1 лютого для українців зміниться процес виплати субсидій, які тепер приходитимуть лише в грошовій формі. Також можна буде безкоштовно замінити старі розжарювальні лампи на сучасні LED-лампи.

Безкоштовний обмін на LED-лампи

Також з 1 лютого українці зможуть безкоштовно замінити старі розжарювальні лампи на нові LED-лампи. У тестовому режимі проєкт почав працювати ще з 16 січня, однак передбачається, що у лютому вже повноцінно функціонуватиме, а до кінця місяця LED-лампи дійдуть до найменших сіл.

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У тестовому режимі проєкт вже працює у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові. Пізніше його розширять на решту регіонів. За словами прем'єра Шмигаля, на першому етапі планують замінити до 500 тисяч ламп у шістьох областях.

Ембарго на російські нафтопродукти

Окрім ембарго на російську нафту з 5 лютого набере чинності ембарго на нафтопродукти. Обмеження передбачають, що компанії не зможуть надавати страхові та інші послуги для морського перевезення російської нафти до третіх країн, якщо вона буде куплена вище за цінову стелю.

До слова, раніше видання Reuters, посилаючись на російського високопосадовця, зазначало, що ембарго ЄС на нафтопродукти з Росії може вдарити по економіці країни сильніше, ніж нафтові обмеження.

У Росії прогнозують зменшення обсягів перероблення нафти на 15% через санкції.

Та очікується падіння виробництва нафтопродуктів до 230 мільйонів тонн цьогоріч проти 272 мільйонів тонн у 20222 році.

Рахунок для ЄСВ зміниться

З 1 лютого зміняться рахунки для сплати єдиного внеску у Києві. А от рахунки для інших територіальних органів ДПС залишаються без змін.

Таким чином у наступному місяці слід сплачувати єдиний внесок на державне загальнообов'язкове соціальне страхування на рахунки 3556, що відкриті, на ім'я ГУ ДПС за 201-204 символами звітності.

Передбачається, що реквізити нових рахунків будуть оприлюднені на сайті ГУ ДПС у Києві, що можна перевірити за посиланням, натиснувши тут.

Єдиний податок

Для ФОПів 1 групи складає 10% від прожиткового мінімуму, тобто 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень).

складає 10% від прожиткового мінімуму, тобто 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень). Для 2 групи ЄП – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень).

ЄП – 20% від мінімальної зарплати, тобто 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень). ФОПи 3 групи продовжать сплачувати, як і раніше 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, 3% від суми доходів для платників ПДВ, спеціальні 2% для неплатників ПДВ на час дії воєнного стану.

Воєнний стан

24 лютого в Україні запровадили воєнний стан та загальну мобілізацію через повномасштабне вторгнення Росії.

Рада 16 листопада 2022 року продовжила дію воєнного стану в країні на три місяці, тобто до 19 лютого 2023 року. Однак скоріш за все воєнний стан продовжать знову ще на 90 днів.

Також згідно із Законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних українці не матимуть, як мінімум, до закінчення воєнного стану.

Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.

Субсидія

З 2023 року субсидія виплачується лише в грошовій формі. Тож для тих, хто отримував на картковий рахунок чи через відділення Укрпошти, нічого не змінилось, а ті, хто отримував у безготівковій, отримуватимуть допомогу так само, як і пенсію.

Тобто, якщо ви отримуєте пенсію фізично на відділені в Укрпошті, то гроші на вас там і чекатимуть. Якщо ж на картковий рахунок, то пільги перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті ПФУ в Ощадбанку. Детальніше про це розповідали раніше тут.

Тож щоб сплатити комунальну платіжку з 1 лютого потрібно буде отримати кошти від держави та компенсувати ними частину суми. Також доставлення субсидій додому, як було раніше, скасовується для всіх, окрім пенсіонерів.

При розрахунку субсидії допомога від міжнародних організацій до сукупного доходу сім'ї не враховується. На субсидію можуть розраховувати також і люди не похилого віку і пенсіонери, тобто усі громадяни країни можуть податись на виплати.

Як перевірити інформацію про субсидію

Відкрити сайт з даними Єдиного державного реєстру отримувачів субсидій за посиланням та вказати чітку адресу помешкання (область, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартиру). Далі сайт згенерує інформацію про субсидію для конкретного домогосподарства: розмір і період, на який її призначено.

Тарифи на комунальні послуги

В Україні заморозили тарифи на період воєнного часу, наприкінці минулого року НКРЕКП планував підвищити тариф на водопостачання та водовідведення, однак скасував рішення ще до того, як воно встигло набути чинності. Тож тариф досі на рівні початку 2022 року.

Що стосується електроенергії, то вона традиційно залежить від кількості спожитих кіловатів, тож якщо домогосподарство спожило менш як 250 кіловат-годин, тариф 1,44 гривні, якщо більше – 1,64 гривні.

Компенсація на оплату комуналки

За розміщення у себе в домівці переселенців можна отримати компенсацію на сплату комунальних послуг. Мовиться про 450 гривень за розміщення однієї особи.

Щоб отримати допомогу, потрібно відповідати таким критеріям:

бути повнолітнім власником житла;

не мати заборгованості за комунальні послуги;

дати притулок у своєму житлі переселенцям, не стягуючи з них плату;

зареєструвати в себе цих ВПО.

Щоб отримати компенсацію, потрібно подати:

заяву на отримання компенсації витрат;

документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.

Соцвиплати та соцдопомога

Для багатодітних сімей

Оскільки прожитковий мінімум українців не змінився, то розмір допомоги багатодітним сім'ям становить 2 100 гривень. Ця допомога призначається на третю і кожну наступну дитину. Виплачується до моменту, коли дитині виповниться 6 років.

Зауважте, якщо у сім'ї народилися одразу двоє або більше дітей, виплати здійснюються на кожну дитину. Також тепер батьки можуть подати заяву на отримання допомоги в Дії. Це доступно:

особам, які усиновили дитину;

людям, які доглядають за хворою дитиною;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

одиноким матерям або батькам, які не перебувають у шлюбі.

Допомога переселенцям

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В Україні агентство ООН у справах біженців знову відкрило реєстрацію на отримання фінансової допомоги. Тож українці можуть розраховувати на 2 200 гривень на кожного члена родини, а виплачуватиметься допомога впродовж 3 місяців.

Також переселенці в Україні отримують й допомогу від держави. Мовиться щомісячно про допомогу від 2 до 3 тисяч гривень за особу.

Нові виплати для біженців у Польщі

У лютому громадська організація Fundacja Ukraina та гуманітарна місія Mercy Corps видаватиме біженцям по 450 євро на особу. Претендувати на фінансову допомогу в 710 злотих упродовж 3 місяців (загалом 450 євро) від Fundacja Ukraina та Mercy Corps можуть українці, які ще не отримували кошти від ООН, IRC, The Lutheran World Federation.

Зарплати та пенсії

Зарплати в Україні

Мінімальна зарплата в Україні складатиме протягом 2023 року 6 700 гривень. А от мінімальна зарплата для лікарів цьогоріч буде не менше 13,5 тисячі гривень для медичної сестри чи брата та не нижче 20 тисяч гривень для лікаря, фармацевта та фахівця з реабілітації.

Що стосується працівників ІТ-сфери, то середня зарплата складає 3,4 тисячі доларів, а от понад 9 тисяч отримує лише 1% працівників. Також за даними Work.ua у січні зарплата повернулась на довоєнний рівень, однак враховуючи інфляцію на рівні 26%, реальні зарплати суттєво знизились.

Ситуація з пенсіями

В ОП порахували, що реальна ставка податків з доходів в Україні складає 51,5% . Тобто, щоб виплатити працівнику офіційно 20 тисяч гривень, податкове навантаження на роботодавця складатиме понад 10 тисяч гривень.

Мінімальна пенсія цьогоріч теж не змінюватиметься й складатиме 2 093 гривні. Але у березні уряд планує проіндексувати виплати. Вони можуть зрости від 5% до 24%.

Пенсіонери старші 70 років мають право на надбавку до виплат, а її розмір коливатиметься від 300 до майже 600 гривень на місяць.