Інші тарифи, соцвиплати по-новому та вивід з обігу старих банкнот: зміни з 1 січня

З 1 січня зміниться тариф на електроенергію для бізнесу, а от ціна газу залишиться без змін. Ряд змін впроваджує й НБУ, зокрема виводить з обігу купюри номіналом 5, 10, 20, 100 гривень. Також фінансову звітність з 2023 року потрібно буде подавати лише в електронній формі. Кого це стосуватиметься та про всі інші зміни у новому році, розповідаємо у матеріалі 24 каналу.

Тарифи з січня

Тариф на воду

З 1 січня повинен був зрости тариф на воду, однак зросте тариф на воду, однак згодом стало відмо, що НКРЕКП скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яку ухвалила раніше.

Детальніше Тарифи на водопостачання не зміняться: НКРЕКП скасувала рішення

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначив, що проєкти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення Комісія відправила на доопрацювання.

Тариф на електроенергію

Тарифи для побутовий споживачів залишатимуться без змін до кінця воєнного стану й залежатимуть від обсягу спожитих кіловатів: до 250 – 1,44 гривні за кіловат-годин, понад – 1,68 гривні за кіловат-годин.

А от тариф для бізнесу зросте на 15 копійок за кіловат-годину. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 копійок за кіловат-годину.

Субсидії

Від грудня субсидіями опікується Пенсійний фонд, а не Мінсоцполітики.

Якщо ви ще не отримали субсидію, але бажаєте, то для цього потрібно написати заяву та подати декларацію про доходи до органів ПФУ, посадових осіб центру надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

та подати до органів ПФУ, посадових осіб центру надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради. Подати заяву українці можуть фізично, або в онлайн форматі. Це можна зробити на сайті ПФУ, через мобільний додаток ПФУ або на порталі Дія.

Перевірити, чи ви уже отримуєте субсидію, можна на сайті Мінсоцполітики, натиснувши тут.

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Пенсії та зарплати

З 1 січня мінімальна зарплата та розмір пенсії залишаться без змін. Відтак мінімалка складатиме протягом усього 2023 року 6 700 гривень. Що стосується пенсії, то максимальна становитиме 20 920 гривень, мінімальна – 2 093 гривні.

Також нещодавно міністр фінансів розповів, що держава шукатиме спосіб проіндексувати пенсії у 2023 році. Скоріш за все це відбудеться на весні.

Пенсійний вік зросте

З 2023 року зросте розмір страхового стажу для виходу на пенсію. Потрібно буде накопичити не менше, ніж 30 років стажу. Це пов'язано з тим, що до 2028 року в Україні буде підвищуватись страховий стаж на рік кожного нового року. Відповідно, у 2028 році, щоби вийти на пенсію в 60, необхідно буде мати стажу не менше 35 років.

Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.

за умови наявності стажу не менше ніж 20 років. Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років .

. Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

Довідка: страховий стаж – це період роботи працівника, протягом він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

У зв'язку з повномасштабною війною в Україні з 1 березня 2022 року уряд дозволив ФОПам не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі страховий стаж не нараховуватиметься.

Податки для ФОПів

Податки для ФОПів з 1 січня не зміняться, а от податок у 2% від доходу у наступному році таки скасують. Скоріш за все це станеться навесні.

ФОП 1 групи: єдиний податок – 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень); ліміт річного доходу – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати.

єдиний податок – 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень); ліміт річного доходу – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати. ФОП 2 групи: єдиний податок – 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень); ліміт річного доходу – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати.

єдиний податок – 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень); ліміт річного доходу – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати. ФОП 3 групи: єдиний податок – 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, або 3% від суми доходів для платників ПДВ; ліміт річного доходу – 7 818 900 гривень або 1 167 мінімалок (однаково для платників та неплатників ПДВ).

Соцдопомога та виплати для ВПО

Щоб забезпечити виплатами групи населення котрі їх потребують під час війни, уряд прийняв постанову, що дозволяє автоматичне продовження соціальної допомоги, дія якої спливла під час воєнного стану.

Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також дітей, які позбавлені батьківського піклування. Тож 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

на дітей, хворих на тяжкі захворювання,

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та II групи внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Виплати для ВПО

З 30 листопада набула чинності постанова, котра припиняє автоматичне нарахування державної соціальної допомоги та пільг під час воєнного стану. Тож виплати від держави не поновлюватимуться, якщо територіальну громаду, де проживає людина, виключили з відповідного переліку.

Як поновити виплати

Для поновлення виплат ті категорії громадян, які раніше отримували допомогу автоматично, зараз проживають за межами громад, які розташовані в районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), необхідно від 1 січня 2023 року подати відповідну заяву .

. Для цього потрібно звернутися до представників громад або до ЦНАП із відповідним пакетом документів.

Якщо більше не в списку, то державна соцдопомога та пільги будуть виплачувати протягом місяця, в якому територіальна громада була виключена з такого переліку, та протягом місяця, наступного після її виключення.

Чому виплати можуть не поновити

Допомогу можуть не поновити, якщо в період запровадження воєнного стану виявлено відомості та/або отримано інформацію, що вплинула або могла вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та визначення її розміру. Виплати будуть припинені з місяця, наступного за тим, у якому було отримано відповідну інформацію.

Податок на пай

З 1 січня селяни та фермери з 2023 року повинні сплачувати мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) за свій пай. Якщо власник паю має договір про оренду, то МПЗ сплачує орендар, якщо не має, то сам.

Розмір податку складатиме 1,5 тисячі гривень у бюджет громади. Формула розрахунку МПЗ залежить від того, проведена нормативна грошова оцінка земельної ділянки (паю) чи ні.

Детальніше Податки в Україні у 2023 році: яким буде розмір акцизу, ЄСВ та хто платитиме за паї

Новий вид відпустки без збереження зарплати

З січня набудуть чинності зміни до закону "Про відпустки". Відтак, згідно з 14 статтею, за бажанням працівник в будь-який час може піти у відпустку якщо є членом пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менш як рік.

А от стаття 25 цьього ж закону надаватиме працівникам ще один вид відпустки без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов'язковому порядку. Таким правом зможуть скористатися працівники:

які членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року, – тривалістю до 5 календарних днів щороку;

члени добровільних формувань цивільного захисту – тривалістю до 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту.

Лікарняні за новими правилами

З 1 січня 2023 року уповноваженим органом, що відповідатиме за виплату лікарняних стане Пенсійний фонд, тож відбудеться ряд змін. Вони стосуватимуться лікарняних, котрі були відкриті після 1 січня 2023 року. Ті лікарняні, які почались у 2022 й продовжились у 2023 році, розраховуватимуться за старими правилами.

Нарахування виплат: відсоток середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу.

відсоток середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу. Визначення середньої зарплати для нарахування виплат: нарахована зарплата за розрахунковий період буде ділитись на нарахований єдиний внесок та на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Податки для обмінних пунктів

З 1 січня зміниться розмір податку на прибуток підприємств за кожний обмінний пункт. Власник повинен буде з 2023 року сплатити:

три мінімальні зарплати (20,1 тисячі гривень) за кожну точку обміну в населеному пункті, чисельність жителів якого перевищує 50 тисяч осіб,

одну мінімальну зарплату (6 700 гривень) в населеному пункті, де живуть менш як 50 тисячі людей.

В НБУ заявили, що обмінні пункти, імовірно, ухиляються від сплати податків, бо надходження від їх діяльності надто малі порівняно з доходами. Сплачений податок на прибуток таких компаній становить 0,00185% від обсягу купленої ними валюти або 7 мільйонів гривень за рік на весь ринок.

Фінансова звітність лише в електронній формі

Фінансову звітність з 1 січня 2023 року потрібно буде подавати лише в електронній формі. Зміни відбудуться через ухвалену редакцію закону "Про офіційну статистику". У Мінцифри пояснили, що новий закон розробили на базі рамкового регламенту ЄС, що дозволить максимально наблизитися до законодавства Євросоюзу у сфері статистики.

Кого стосуються зміни

Виробників офіційної статистики та їх працівників.

Держорганів, які проводять статистичні спостереження.

ФОПів, юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи.

Фізичних осіб, які перебувають на території України.

Українців, які перебувають за кордоном.

Нові банкноти

З 1 січні 2023 року НБУ поступово вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень старого покоління. Замість банкнот зразків 2003 – 2007 років в обіг надійдуть:

обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;

банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

НБУ вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20, 100 гривень й замінить їх на нові банкноти та монети / Інфографіка НБУ

До теми НБУ вилучатиме з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20, 100 гривень: що буде замість них

Тарифи поштових операторів зміняться

Укрпошта знизить тариф на відправку в Польщі

У НБУ підкреслили, що банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

З 1 січня вартість тариф на відправку з Польщі через EMS-сервіс знизиться на 75%. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що посилка до 1 кілограма буде коштувати десь 6 доларів, або близько 240 гривень. Відправити можна буде до майже будь-якого відділення польської Пошти Польської. Терміни доставки складатиме 7 – 14 днів.

Нова пошта також змінить тариф

У зв'язку зі зростанням ціни пального та, аби й надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни, поштовий оператор Нова пошта переглянув тарифи.