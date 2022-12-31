Другие тарифы, соцвыплаты по-новому и вывод из обращения старых банкнот: изменения с 1 января

С 1 января изменится тариф на электроэнергию для бизнеса, а вот цена газа останется без изменений. Ряд изменений внедряет и НБУ, в частности, выводит из обращения купюры номиналом 5, 10, 20, 100 гривен. Также финансовую отчетность с 2023 года нужно будет предоставлять только в электронной форме. Кого это касается и обо всех других изменениях в новом году рассказываем в материале 24 канала.

Тарифы с января

Тариф на воду

С 1 января должен был вырасти тариф на воду, однако вырастет тариф на воду, однако впоследствии стало известно, что НКРЭКУ отменила постановление о повышении тарифов на водоснабжение, которое приняло ранее.

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Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский отметил, что проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод Комиссия отправила на доработку.

Тариф на электроэнергию

Тарифы для бытовых потребителей останутся без изменений до конца военного положения и будут зависеть от объема потребленных киловатт: до 250 – 1,44 гривны за киловатт-час, свыше – 1,68 гривны за киловатт-час.

А вот тариф для бизнеса вырастет на 15 копеек за киловатт-час. При этом средний рост цены электроэнергии для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 копеек за киловатт-час.

Субсидии

С декабря субсидиями занимается Пенсионный фонд, а не Минсоцполитики.

Если вы еще не получили субсидию, но хотите, то для этого нужно написать заявление и подать декларацию о доходах в органы ПФУ, должностным лицам центра предоставления административных услуг, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

и подать в органы ПФУ, должностным лицам центра предоставления административных услуг, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. Подать заявление украинцы могут физически или в онлайн формате. Это можно сделать на сайте ПФУ, через мобильное приложение ПФУ или на портале Дия.

Проверить, получаете ли вы субсидию, можно на сайте Минсоцполитики, нажав здесь.

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Пенсии и зарплаты

С 1 января минимальная зарплата и размер пенсии останутся без изменений. Следовательно, минималка будет составлять в течение всего 2023 года 6 700 гривен. Что касается пенсии, то максимальная будет составлять 20 920 гривен, минимальная – 2 093 гривны.

Также недавно министр финансов рассказал, что государство будет искать способ проиндексировать пенсии в 2023 году. Скорее всего, это произойдет весной.

Пенсионный возраст вырастет

С 2023 года вырастет размер страхового стажа для выхода на пенсию. Нужно будет накопить не менее 30 лет стажа. Это связано с тем, что к 2028 году в Украине будет повышаться страховой стаж на каждый год. Соответственно, в 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60, необходимо будет иметь стаж не менее 35 лет.

Те, у кого не будет в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 20 лет.

при наличии стажа не менее 20 лет. Украинцы, страховой стаж которых будет от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет .

. Если у кого-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства

Справка: страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

В связи с полномасштабной войной в Украине с 1 марта 2022 года правительство разрешило ФЛП не платить ЕСВ, однако в таком случае страховой стаж не будет начисляться.

Налоги для ФЛП

Налоги для ФЛП с 1 января не изменятся, а вот налог в 2% от дохода в следующем году отменят. Скорее всего, это произойдет весной.

ФЛП 1 группы: единый налог – 286,4 гривны (10% от 2684 гривен); лимит годового дохода – 1118900 гривен или 167 размеров минимальной зарплаты.

единый налог – 286,4 гривны (10% от 2684 гривен); лимит годового дохода – 1118900 гривен или 167 размеров минимальной зарплаты. ФЛП 2 группы: единый налог – 1340 гривен (20% от 6700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен или 834 минимальных зарплат.

единый налог – 1340 гривен (20% от 6700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен или 834 минимальных зарплат. ФЛП 3 группы: единый налог – 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС или 3% от суммы доходов для плательщиков НДС; лимит годового дохода – 7 818 900 гривен или 1 167 минималок (однако для плательщиков и неплательщиков НДС).

Соцпомощь и выплаты для ВПЛ

Чтобы обеспечить выплатами группы населения, нуждающиеся в войне, правительство приняло постановление, которое позволяет автоматическое продление социальной помощи, действие которой звершилось во время военного положения.

Это касается, в частности, людей и детей с инвалидностью, а также детей, лишенных родительской опеки. Так что 1 января будут автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:

на детей, над которыми установлена опека или забота,

детей, больных тяжелыми заболеваниями,

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Также продлен до 31 декабря 2023 переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Выплаты для ВПЛ

С 30 ноября вступило в силу постановление, которое прекращает автоматическое начисление государственной социальной помощи и льгот во время военного положения. Поэтому выплаты от государства не будут возобновляться, если территориальную общину, где проживает человек, исключили из соответствующего перечня.

Как восстановить выплаты

Для возобновления выплат те категории граждан, которые раньше получали помощь автоматически, а сейчас проживают за пределами общин, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), необходимо с 1 января 2023 г. подать соответствующее заявление .

. Для этого нужно обратиться к представителям общин или в ЦНАП с соответствующим пакетом документов.

Если больше не в списке, то государственная соцпомощь и льготы будут выплачиваться в течение месяца, в котором территориальная община была исключена из такого перечня, и в течение месяца, следующего за ее исключением.

Почему выплаты могут не восстановить

Помощь могут не восстановить, если в период введения военного положения обнаружены сведения и/или получена информация, повлиявшая или которая могла повлиять на установление права на получение государственной социальной помощи и определение ее размера. Выплаты будут прекращены с месяца, следующего за тем, в котором была получена соответствующая информация.

Налог на пай

С 1 января 2023 года крестьяне и фермеры должны платить минимальное налоговое обязательство (МНО) за свой пай. Если владелец пая имеет договор об аренде, то МНО платит арендатор, если нет, то сам.

Размер налога будет составлять 1,5 тысячи гривен в бюджет общины. Формула расчета МНО зависит от того, проведена ли нормативная денежная оценка земельного участка (пая) или нет.

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Новый вид отпуска без сохранения зарплаты

С января вступят в силу изменения в закон "Об отпусках". Следовательно, согласно статье 14, по желанию работник в любое время может уйти в отпуск, если является членом пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года.

А вот статья 25 этого же закона будет предоставлять работникам еще один вид отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемой работнику в обязательном порядке. Таким правом смогут воспользоваться работники, которые являются:

членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года – продолжительностью до 5 календарных дней ежегодно;

члены добровольных формирований гражданской защиты – продолжительностью до 5 календарных дней в год для привлечения их к выполнению задач по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе добровольных формирований гражданской защиты.

Больничные по новым правилам

С 1 января 2023 года уполномоченным органом, который будет отвечать за выплату больничных, станет Пенсионный фонд, поэтому произойдет ряд изменений. Они будут касаться больничных, открытых после 1 января 2023 года. Те больничные, которые начались в 2022 году и продолжились в 2023 году, будут рассчитываться по старым правилам.

Начисление выплат: процент средней заработной платы застрахованного в зависимости от продолжительности страхового стажа.

процент средней заработной платы застрахованного в зависимости от продолжительности страхового стажа. Определение средней зарплаты для начисления выплат: начисленная зарплата за расчетный период будет делиться на начисленный единый взнос и количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, не отработанных по уважительным причинам.

Налоги для обменных пунктов

С 1 января изменится размер налога на прибыль предприятий за каждый обменный пункт. Собственник должен будет с 2023 года оплатить:

три минимальные зарплаты (20,1 тысячи гривен) за каждую точку обмена в населенном пункте, численность жителей которого превышает 50 тысяч человек,

одну минимальную зарплату (6 700 гривен) в населенном пункте, где проживают менее 50 тысяч человек.

В НБУ заявили, что обменные пункты, вероятно, уклоняются от уплаты налогов, потому что поступления от их деятельности слишком малы по сравнению с доходами. Уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет 0,00185% от объема купленной ими валюты или 7 миллионов гривен в год на весь рынок.

Финансовая отчетность только в электронной форме

Финансовую отчетность с 1 января 2023 года нужно будет представлять только в электронной форме. Изменения произойдут из-за принятой редакции закона "Об официальной статистике". В Минцифре объяснили, что новый закон был разработан на базе рамочного регламента ЕС, что позволит максимально приблизиться к законодательству Евросоюза в сфере статистики.

Кого касаются изменения

Производители официальной статистики и их работники.

Госорганы, которые проводят статистические наблюдения.

ФЛП, юридические лица и их обособленные подразделения.

Физические лица, которые находятся на территории Украины.

Украинцы, находящихся за границей.

Новые банкноты

С 1 января 2023 года НБУ будет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен старого поколения. Вместо банкнот образцов 2003–2007 годов в обращение поступят:

оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018;

банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

НБУ будет изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20, 100 гривен и заменит их новыми банкнотами и монетами / Инфографика НБУ

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Тарифы почтовых операторов изменятся

Укрпочта снизит тариф на отправку в Польше

В НБУ подчеркнули, что банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003–2007 годов остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно специально обменивать.

С 1 января стоимость тарифа на отправку из Польши через EMS-сервис снизится на 75%. Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, что посылка до 1 килограмма будет стоить где-то 6 долларов или около 240 гривен. Отправить можно будет почти в любое отделение польской Почты Польской. Сроки доставки составят 7–14 дней.

Новая почта также изменит тариф

В связи с ростом цены горючего и чтобы и дальше гарантировать своевременную и качественную доставку во время войны, почтовый оператор Новая почта пересмотрел тарифы.