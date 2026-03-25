150 тисяч українців без світла: яка ситуація на Чернігівщині після удару Росії по енергетиці

Росія продовжує атакувати енергосистему України. Цього разу постраждала Чернігівщина, де без електроенергії залишились 150 тисяч споживачів.

Яка ситуація зі світлом на Чернігівщині?

Про те, які наслідки для енергетики завдав російський удар, йдеться в повідомленні "Чернігівобленерго".

Внаслідок чергової атаки Росії постраждав енергооб'єкт на Чернігівщині. Відомо, що 150 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Зокрема це люди у Чернігові та Чернігівському районі.

Ворожий удар спричинив миттєвий дефіцит потужності в мережі. Енергетики почнуть ремонтні роботи відповідно до безпекової ситуації в регіоні.

Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація,

– пояснили в "Чернігівобленерго".

Водночас голова КОВА повідомив, що в області теж зафіксовані наслідки атаки по енергетиці. Без світла 21 тисяча мешканців міста Славутич. Критичну інфраструктуру перевили на резервне живлення, а соціальні заклади працюють на генераторах.

Що відомо про енергокризу в Молдові?

Напередодні, 24 березня, стало відомо, що нічний удар Росії по Україні спричинив дефіцит електроенергії в Молдові. Це сталося через атаку на транскордонну лінію електропередач.

Нова жорстока атака призвела до відключення лінії "Ісакча-Вулканешти", яка в певні періоди забезпечує до 60-70% нашого споживання електроенергії. Все це не випадковості, а цілеспрямовані дії Росії, спрямовані на те, щоб послабити Молдову і залишити її в темряві,

– зазначила Мая Санду.

Президентка Молдови також закликала громадян економити та усвідомити серйозність ситуації. Зокрема одним із рішень країни є введення надзвичайного стану для енергосфери на 60 днів. Хоча це більше, як превентивний захід, у парламенті переконані, що так вдасться зменшити шкоду від наслідків атаки.

Навіть якщо Росія хоче нас послабити, від нас залежить, чи залишимося ми сильними і чи збережемо гідність Молдови,

– додала президентка.

Водночас відомо, що лінія електропередачі "Ісакча – Вулканешти" є основним каналом імпорту електрики з Румунії до Молдови.

