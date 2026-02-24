Опозиція Словаччини дорікнула Фіцо: у чому звинуватили прем’єра та до чого тут Україна
- Опозиційна партія SaS у Словаччині планує подати кримінальні заяви проти прем'єра Роберта Фіцо за зупинку постачання електроенергії в Україну.
- Фіцо заявив, що зупинка експорта світла пов'язана з проблемами у постачанні нафти до Словаччини.
Партія SaS – опозиційна партії Словаччини – планує подати кримінальні заяви в прокуратуру. Причиною є рішення Роберта Фіцо зупинити постачання електроенергії в Україну.
Що відбувається у Словаччині через Україну?
Депутат Карол Галек заявив, що словацький прем’єр відкриває новий фронт проти України на боці Володимира Путіна, про що пише Dennik N.
Читайте також "Два боягузи": що змусило Фіцо та Орбана піти на скандальні рішення проти України
За словами голови SaS Браніслава Грьолінга, у заявах мова йде про:
- зловживання повноваженнями службової особи;
- державну зраду;
- нелюдяність;
- терористичний акт;
- порушення обов’язків при управлінні чужим майном.
Зауважте! Свою пресконференцію опозиційна партія провела перед будівлею Генеральної прокуратури.
За словами Галека, через припинення постачання світла, можуть відбутися такі події: в українській лікарні, де оперуватимуть поранених після російського удару, не буде електроенергії.
Нагадаємо, що про офіційне припинення постачання електроенергії до України повідомив Роберт Фіцо у понеділок, 23 лютого. Фіцо заявив, що виконав те, про що заявив у суботу, 21 лютого.
Якщо постачання нафти до Словаччини не буде відновлено в понеділок, я попрошу державну акціонерну компанію SEPS припинити аварійні поставки електроенергії до України,
– зазначив Фіцо.
Представник Словаччини розповів, що тільки у січні 2026 року ці аварійні поставки світла були потрібні для стабілізації української енергосистеми у два рази частіше, ніж за весь 2025 рік.
Важливо! Крім того, він додав, що якщо Україна "продовжить завдавати шкоди інтересам Словаччини у сфері постачання стратегічної сировини", то уряд країни перегляне свої конструктивні позиції щодо членства України в Європейському Союзі та підготує подальші заходи.
Що ще слід знати про ситуацію?
- Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава досі не отримала від України інформації про пошкодження нафтопроводу "Дружба" внаслідок атаки росіян. Він додав, що Київ нібито відмовляє словацьким експертам у спільній оцінці ситуації.
- В Укренерго ж запевнили, що припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в енергосистемі України. Наголошується, що останній раз Україна просила аварійну допомогу саме в Словаччини понад місяць. Крім того, аварійна допомога зі словацького напрямку рідко надходила до об’єднаної енергосистеми України.