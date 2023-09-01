Не псуйте суржиком свято: як правильно українською говорити про День знань
1 вересня стартував новий навчальний рік у майже 13 тисячах українських шкіл. Учні навчатимуться очно, дистанційно або за змішаним форматом.
Сьогодні ж вони разом з батьками та вчителями відзначають День знань – також офлайн або онлайн. Натомість 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, якими суржиковими словами не варто "грішити" у цей першовересневий день.
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Як святкують День знань 2023 в Україні
1 вересня 2023 року не у всіх містах та регіонах України відбудуться святкові лінійки. Через складну безпекову ситуацію чимало учнів та вчителів не святкуватиме старт нового навчального року. У деяких школах при цьому традиційні лінійки замінили на екскурсії, подорожі, квести та збори для ЗСУ.
Як правильно українською говорити про День знань
Так, у сороковій добірці розповімо вам про часті помилки, які можна почути у розповідях про День знань. Також запропонуємо запам'ятати правильні варіанти, аби ви назавжди позбулися суржикових слів.
- День знаній – День знань;
- ученікі – учні;
- учітєля – вчителі;
- собралися – прийшли, зібралися;
- празнічний – святковий;
Перш за все запам'ятайте: з нагоди Дня знань на святкову лінійку прийшли, зібралися учні та вчителі. А не з нагоди Дня знаній на празнічну лінійку собралися ученікі і учітєля.
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- приймати участь – брати участь;
- подарити – подарувати;
Учні при цьому беруть участь у святі і можуть подарувати вчителям квіти. А не приймають участь і будуть дарити квіти.
- успокоїти – втихомирити, заспокоїти;
- получив зауваження – одержав, отримав зауваження;
- мішати – заважати;
Вчителі при цьому намагаються втихомирити, заспокоїти свій клас, а не успокоїти його. Окремі учні навіть можуть отримати зауваженя, а не получити, бо заважають, а не мішають.
- отримувати освіту – здобувати освіту;
- учбовий заклад – навчальний заклад;
- в адрес школи – про школу;
Також не забувайте: учні здобувають освіту, а не отримують її в обраному навчальному, а не учбовому закладі. І кажуть багато хорошого про свою школу, а не в її адрес.Тож гарного та спокійного вам початку нового навчального року, дорогі учні та вчителі. І у такий святковий день та згодом пильнуйте, щоб ви і ваші колеги та однокласники розповідали про День знань 2023 без суржику!